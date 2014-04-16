Областная больница № 1 заплатит за врачебную ошибку

10 октября 2011 года около 6 часов утра в приемное отделение Областной клинической больницы № 2 в экстренном порядке поступил 51-летний житель Тюмени с жалобами на боли в верхней части живота. Его осмотрели и, выставив диагноз «хронический панкреатит», отпустили домой для лечения по месту жительства. Между тем, дома состояние мужчины ухудшилось, и вызванная родными бригада скорой помощи доставила его в Областную клиническую больницу № 1. В ночь на 11 октября 2011 года больной скончался от острого повторного инфаркта миокарда и перекрута брыжейки тонкой кишки с развитием ее гангрены, острой механической кишечной непроходимости и фибринозно-геморрагического перитонита.
Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы пациенту был неверно выставлен диагноз (хронический панкреатит), поскольку на момент поступления в больницу у пациента уже было опасное заболевание — перекрут брыжейки тонкого кишечника с развитием острой механической кишечной непроходимости, гангрены кишки и фибринозно-геморрагического перитонита. Данное заболевание без оказания медицинской помощи всегда приводит к смерти больного. К тому же в течение дня у пациента случился еще и инфаркт.
Эксперты установили дефекты оказания медицинской помощи в обеих больницах. Вдова и дочери умершего в октябре 2012 года предъявили в Ленинский районный суд Тюмени иск к Областной клинической больнице № 2 о компенсации морального вреда. В сентябре 2013 года суд взыскал с областной больницы в пользу родных умершего 290 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и 15,2 тысяч рублей судебных расходов. В январе 2014 году истцы обратились в суд уже с иском к Областной клинической больнице № 1 за компенсацией морального вреда.
Оба дела рассматривались с участием представителя прокуратуры Ленинского округа Тюмени. В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Накануне Ленинский районный суд Тюмени, рассмотрев дело, взыскал с областной больницы № 1 компенсацию морального вреда в пользу вдовы и дочерей в сумме 310 тысяч рублей, а также 15,2 тысяч рублей судебных расходов.
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