Областная больница № 1 заплатит за врачебную ошибку

10 октября 2011 года около 6 часов утра в приемное отделение Областной клинической больницы № 2 в экстренном порядке поступил 51-летний житель Тюмени с жалобами на боли в верхней части живота. Его осмотрели и, выставив диагноз «хронический панкреатит», отпустили домой для лечения по месту жительства. Между тем, дома состояние мужчины ухудшилось, и вызванная родными бригада скорой помощи доставила его в Областную клиническую больницу № 1. В ночь на 11 октября 2011 года больной скончался от острого повторного инфаркта миокарда и перекрута брыжейки тонкой кишки с развитием ее гангрены, острой механической кишечной непроходимости и фибринозно-геморрагического перитонита.