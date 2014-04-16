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Каталась на велосипеде под присмотром отца, но попала в ДТП

16 апреля 2014, 15:46
Семь дорожно-транспортных происшествий произошло 15 апреля в Тюменской области, в них погиб один человек, 9 получили травмы.

Семилетнюю велосипедистку в девять часов вечера на улице Курчатова сбил автомобиль ВАЗ21140. Девочка ехала по краю проезжей части, рядом шел ее отец. У ребенка сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП выясняются.

Toyota и Лада 2114 столкнулись на 25-м километре автодороги Ишим — Казанское. 32-летний водитель иномарки не выдержал безопасный боковой интервал со встречным автомобилем. В результате ДТП 23-летний пассажир «Лады», житель села Казанское, погиб, водитель автомобиля, его сверстник, получил травмы головы и бедра.

На пешеходном переходе на перекрестке улиц Герцена и Первомайской автомобилем Ford Focus сбита 33-летняя женщина, она получила ушиб грудной клетки.

Daewoo Matiz и Toyota столкнулись на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького. Предварительно, при повороте налево водитель малолитражки не уступил дорогу транспорту, движущемуся во встречном направлении. Травмированы 28-летняя водитель Daewoo и 23-летний пассажир, у них ушибы грудной клетки и перелом ребер.

Кроме того, сегодня в 7 часов утра автомобилем Volvo на 24-м километре дороги Богандинский — Червишево — Чаплык сбит пешеход. Человек скончался на месте ДТП.

#Новости#Жертвы ДТП#Велосипедист#Транспорт#Дарья#Общество
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