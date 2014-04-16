Каталась на велосипеде под присмотром отца, но попала в ДТП

Daewoo Matiz и Toyota столкнулись на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького. Предварительно, при повороте налево водитель малолитражки не уступил дорогу транспорту, движущемуся во встречном направлении. Травмированы 28-летняя водитель Daewoo и 23-летний пассажир, у них ушибы грудной клетки и перелом ребер.