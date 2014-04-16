Каталась на велосипеде под присмотром отца, но попала в ДТП

Семилетнюю велосипедистку в девять часов вечера на улице Курчатова сбил автомобиль ВАЗ21140. Девочка ехала по краю проезжей части, рядом шел ее отец. У ребенка сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП выясняются.
Toyota и Лада 2114 столкнулись на 25-м километре автодороги Ишим — Казанское. 32-летний водитель иномарки не выдержал безопасный боковой интервал со встречным автомобилем. В результате ДТП 23-летний пассажир «Лады», житель села Казанское, погиб, водитель автомобиля, его сверстник, получил травмы головы и бедра.
На пешеходном переходе на перекрестке улиц Герцена и Первомайской автомобилем Ford Focus сбита 33-летняя женщина, она получила ушиб грудной клетки.
Daewoo Matiz и Toyota столкнулись на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького. Предварительно, при повороте налево водитель малолитражки не уступил дорогу транспорту, движущемуся во встречном направлении. Травмированы 28-летняя водитель Daewoo и 23-летний пассажир, у них ушибы грудной клетки и перелом ребер.
Кроме того, сегодня в 7 часов утра автомобилем Volvo на 24-м километре дороги Богандинский — Червишево — Чаплык сбит пешеход. Человек скончался на месте ДТП.