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Информации о том, как «откосить» от армии, в Сети станет меньше

16 апреля 2014, 13:01
В Тюмени прокуратура через суд требует блокировки интернет-ресурса, на котором рассказывалось о том, как уклониться от службы в армии.

Прокуратура Калининского округа Тюмени в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-ресурс, на котором опубликована статья «Как откосить от армии». В ней рассказывалось о способах уклонения от службы в армии при отсутствии на то законных оснований.

Как поясняют в пресс-службе прокуратуры, «Федеральным законом „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уклонение от прохождения военной службы при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы является уголовно-наказуемым деянием».

В связи с этим прокурор округа обратился в Калининский районный суд с заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации, запрещенной к распространению в РФ. Сейчас рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.

#Новости#Прокуратура Тюменской области#Сайты#Дарья#Общество
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