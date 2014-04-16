Информации о том, как «откосить» от армии, в Сети станет меньше

Прокуратура Калининского округа Тюмени в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-ресурс, на котором опубликована статья «Как откосить от армии». В ней рассказывалось о способах уклонения от службы в армии при отсутствии на то законных оснований.
Как поясняют в пресс-службе прокуратуры, «Федеральным законом „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уклонение от прохождения военной службы при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы является уголовно-наказуемым деянием».
В связи с этим прокурор округа обратился в Калининский районный суд с заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации, запрещенной к распространению в РФ. Сейчас рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.