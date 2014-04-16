Геннадий Пеньков — новый начальник УМВД по г. Тюмени

Отметим, что до недавнего времени Геннадий Пеньков был заместителем начальника УМВД России по г. Тюмени, а с августа прошлого года исполнял обязанности руководителя ведомства. Напомним, что прежний начальник городской полиции Владимир Рябенко подал рапорт об отставке после того, как комиссия из МВД РФ подтвердила факты поборов в тюменской госавтоинспекции.