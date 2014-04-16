Геннадий Пеньков — новый начальник УМВД по г. Тюмени

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Там отметили, что приказ УМВД России по Тюменской области о назначении полковника Пенькова на должность вышел в понедельник, 14 апреля.
Отметим, что до недавнего времени Геннадий Пеньков был заместителем начальника УМВД России по г. Тюмени, а с августа прошлого года исполнял обязанности руководителя ведомства. Напомним, что прежний начальник городской полиции Владимир Рябенко подал рапорт об отставке после того, как комиссия из МВД РФ подтвердила факты поборов в тюменской госавтоинспекции.
Геннадий Викторович Пеньков родился 6 января 1969 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. Имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1989 году в должности милиционера патрульно-постовой службы.
С момента назначения на должность младшего оперуполномоченного в 1993 году Геннадий Пеньков служил в уголовном розыске и не менял направления своей деятельности.
С 2007 года Геннадий Пеньков занимал должность начальника криминальной милиции УВД по городскому округу г. Сургута Тюменской области. В 2010 году назначен заместителем начальника Управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Тюменской области, а через год — первым заместителем начальника УВД по г. Тюмени — начальником криминальной милиции.
В 2011 году по итогам аттестации Геннадию Викторовичу присвоено звание полковник полиции. В 2013 году с учетом деловых и личных качеств, в рамках повышения квалификации сотрудников, включенных в резерв руководящих кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации, Геннадий Викторович прошел обучение в Омской академии МВД России. Неоднократно поощрялся руководством МВД Российской Федерации и Управления МВД России по Тюменской области, имеет государственные награды — медаль «За отличие в охране общественного порядка» и благодарность полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
Женат, воспитывает троих детей.