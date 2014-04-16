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«Братина» вновь окажется в крагах «Рубина»?

16 апреля 2014, 10:03
Золотой 19-килограммовый кубок, который ежегодно вручается победителям Высшей хоккейной лиги, может второй раз остаться в Тюмени.
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Тюмень

Подопечные Мисхата Фахрутдинова в финале встретятся с «Сарыаркой» из Караганды. Два первых матча рубиновцы проведут дома 18 и 19 апреля. Первый поединок начнется на льду Дворца спорта в 19.00, второй в 17.00.

Билеты на первые финальные матчи поступят в продажу уже сегодня, 16 апреля. Их стоимость не изменилась — от 200 до 350 рублей в зависимости от сектора трибун.

Отметим, что пока ХК «Рубин» борется за кубок, тюменцы могут поддержать родную команду не только на трибунах: комментатор домашних матчей тюменского клуба Максим Яковлев принимает участие в конкурсе на звание «Лучшего комментатора Высшей хоккейной лигы». Проголосовать за Максима можно по ссылке vk.com/ngr72news?w=wall-23230678_6864%2Fall

Антон Карпов

#Новости#ХК Рубин#Тюмень#Таня#Спорт
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