Бесплатный мастер-класс по лепке из марципана — в «Солнечном»

Очень яркие, веселые и праздничные марципановые фигурки поднимут настроение не только ребенку, но и взрослому. Если в детстве рисовать и лепить было вашим любимым занятием, то делая марципановые фигурки, вы получите настоящее удовольствие и возможность проявить ваши творческие способности. Кроме того, в этот процесс вы можете вовлечь и ваших детей.
Бесплатные мастер-классы пройдут в «Солнечном» (Пермякова, 50б) в пятницу — начало в 19 часов, субботу и воскресенье — начало в 13 часов. Занятия состоятся на 4 этаже у зоны фудкорта.