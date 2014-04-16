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Бесплатный мастер-класс по лепке из марципана — в «Солнечном»

16 апреля 2014, 10:21
Лепить фигурки из марципана научат в торгово-развлекательном центре «Солнечный» в эти выходные.
Сюжет
Тюмень

Очень яркие, веселые и праздничные марципановые фигурки поднимут настроение не только ребенку, но и взрослому. Если в детстве рисовать и лепить было вашим любимым занятием, то делая марципановые фигурки, вы получите настоящее удовольствие и возможность проявить ваши творческие способности. Кроме того, в этот процесс вы можете вовлечь и ваших детей.

Бесплатные мастер-классы пройдут в «Солнечном» (Пермякова, 50б) в пятницу — начало в 19 часов, субботу и воскресенье — начало в 13 часов. Занятия состоятся на 4 этаже у зоны фудкорта.

Запись на мастер-класс по электронной почте [email protected]

#Новости#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Мастер-класс#Ирина#Культура
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