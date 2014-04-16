Бесплатный мастер-класс по лепке из марципана — в «Солнечном»

Очень яркие, веселые и праздничные марципановые фигурки поднимут настроение не только ребенку, но и взрослому. Если в детстве рисовать и лепить было вашим любимым занятием, то делая марципановые фигурки, вы получите настоящее удовольствие и возможность проявить ваши творческие способности. Кроме того, в этот процесс вы можете вовлечь и ваших детей.