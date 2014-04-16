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Акция «Спасибо ветеранам!» — сбор подарков

16 апреля 2014, 15:17
Стартует вторая ежегодная социальная акция «Почтовая станция «Спасибо ветеранам!». Все желающие и неравнодушные могут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 69-летием со Дня Победы, отправив подарок или денежное пожертвование.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени проживает почти 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы акции — областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» — обращаются к трудовым коллективам города, бизнес-сообществу и просто к добрым, отзывчивым людям, небезразличным к судьбам героев Великой Отечественной войны, с просьбой принять участие в общегородском благотворительном проекте по сбору подарков и средств на формирование подарочных посылок для ветеранов. Акция пройдет с 15 апреля по 15 мая 2014 года.

Передать подарки можно через пункты приема: в торговом центре «Колумб» (ул. Московский тракт, 118) 16 и 18 апреля с 17 до 19 часов, в торговом центре «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 94) 23, 25 апреля с 17 до 19 часов и 27 апреля с 14 до 16 часов. А также в Областном геронтологическом центре (ул. Карла Маркса, 123/1) с 15 — 30 апреля, по будням с 8 до 16:30 часов.

Кроме того, можно отправить благотворительное пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение», созданного ассоциацией учреждений социального обслуживания населения Тюменской области в поддержку людей старшего поколения и инвалидов.

Реквизиты: р.сч. 40703810701990000650 в «Запсибкомбанк» ОАО к.сч. 30101810100000000639, БИК 047130639, ИНН 7204195128 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение») Яндекс. Дeньги 41001964938583

Помимо этого, с 15 апреля начинается патриотический марафон среди детей и подростков. Его участники своими руками изготовят посылки и оформят их в стиле военных лет. Именно в эти необычные посылки и будут собираться подарки для ветеранов в завершении акции и марафона.

Подробности можно узнать на сайте Областного геронтологического центра и по телефону: 51-77-05.

Фото: vladnews.ru

#Новости#День Победы#Великая Отечественная война#Тюмень#Ветераны#9 мая#Саша#Общество
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