Акция «Спасибо ветеранам!» — сбор подарков

Сегодня в Тюмени проживает почти 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы акции — областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» — обращаются к трудовым коллективам города, бизнес-сообществу и просто к добрым, отзывчивым людям, небезразличным к судьбам героев Великой Отечественной войны, с просьбой принять участие в общегородском благотворительном проекте по сбору подарков и средств на формирование подарочных посылок для ветеранов. Акция пройдет с 15 апреля по 15 мая 2014 года.
Передать подарки можно через пункты приема: в торговом центре «Колумб» (ул. Московский тракт, 118) 16 и 18 апреля с 17 до 19 часов, в торговом центре «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 94) 23, 25 апреля с 17 до 19 часов и 27 апреля с 14 до 16 часов. А также в Областном геронтологическом центре (ул. Карла Маркса, 123/1) с 15 — 30 апреля, по будням с 8 до 16:30 часов.
Кроме того, можно отправить благотворительное пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение», созданного ассоциацией учреждений социального обслуживания населения Тюменской области в поддержку людей старшего поколения и инвалидов.
Реквизиты: р.сч. 40703810701990000650 в «Запсибкомбанк» ОАО к.сч. 30101810100000000639, БИК 047130639, ИНН 7204195128 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение») Яндекс. Дeньги 41001964938583
Помимо этого, с 15 апреля начинается патриотический марафон среди детей и подростков. Его участники своими руками изготовят посылки и оформят их в стиле военных лет. Именно в эти необычные посылки и будут собираться подарки для ветеранов в завершении акции и марафона.
Фото: vladnews.ru