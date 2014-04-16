Акция «Спасибо ветеранам!» — сбор подарков

Сегодня в Тюмени проживает почти 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы акции — областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» — обращаются к трудовым коллективам города, бизнес-сообществу и просто к добрым, отзывчивым людям, небезразличным к судьбам героев Великой Отечественной войны, с просьбой принять участие в общегородском благотворительном проекте по сбору подарков и средств на формирование подарочных посылок для ветеранов. Акция пройдет с 15 апреля по 15 мая 2014 года.