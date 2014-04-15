«ЮТэйр» предлагает слетать в Санкт-Петербург по выгодной цене

Полеты из Тюмени стартуют с 26 мая 2014 года и будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Еженедельные полеты из Нижневартовска по средам начнутся с 28 мая. Рейсы из Нового Уренгоя будут выполняться с 30 мая еженедельно по пятницам.
При покупке билетов по направлению «туда-обратно» до 15 июня 2014 года на всех рейсах из регионов в Санкт-Петербург, включая новые, действуют специальные предложения.
Город
От 6990 рублей
Сыктывкар
От 7990 рублей
Тюмень
От 8990 рублей
Нижневартовск
От 14990 рублей
Новый Уренгой
От 14990 рублей
Ноябрьск
От 14990 рублей
Сургут
От 14990 рублей
Томск
От 14990 рублей
Ханты-Мансийск
От 14990 рублей