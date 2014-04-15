«ЮТэйр» предлагает слетать в Санкт-Петербург по выгодной цене

Полеты из Тюмени стартуют с 26 мая 2014 года и будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Еженедельные полеты из Нижневартовска по средам начнутся с 28 мая. Рейсы из Нового Уренгоя будут выполняться с 30 мая еженедельно по пятницам.