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«ЮТэйр» предлагает слетать в Санкт-Петербург по выгодной цене

15 апреля 2014, 15:46
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» открывает три новых прямых рейса из регионов в северную столицу России.
Сюжет
Тюмень

Полеты из Тюмени стартуют с 26 мая 2014 года и будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Еженедельные полеты из Нижневартовска по средам начнутся с 28 мая. Рейсы из Нового Уренгоя будут выполняться с 30 мая еженедельно по пятницам.

При покупке билетов по направлению «туда-обратно» до 15 июня 2014 года на всех рейсах из регионов в Санкт-Петербург, включая новые, действуют специальные предложения.

Город

От 6990 рублей

Сыктывкар

От 7990 рублей

Тюмень

От 8990 рублей

Нижневартовск

От 14990 рублей

Новый Уренгой

От 14990 рублей

Ноябрьск

От 14990 рублей

Сургут

От 14990 рублей

Томск

От 14990 рублей

Ханты-Мансийск

От 14990 рублей

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