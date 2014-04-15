В центре города одновременно запоют тысяча человек

Петь в этот день и в это время будут не только в нашем городе, а по всей стране. Масштабное событие организуют в День славянской письменности стране для возрождения хорового движения. Запоют в каждом регионе в 12 дня по московскому времени.
Задание от министерства культуры — вспомнить в рамках флешмоба известные и интересные мелодии 40-х — 60-х. «Это классические композиции, которые мы и наши родители исполняли в пионерских лагерях, много Пахмутовой», — рассказала журналистам директор областного департамента культуры Юлия Шакурская.
По ее словам, в программе — 20 композиций, финальную песню исполнит сводный хор — не меньше 1000 человек. «Это уникальный проект для Тюмени, ведь массового хорового исполнения на открытой площадке в нашем городе до этого не было», — говорит директор департамента.
Сейчас ведется отбор хоровых коллективов, основу сводного хора составят дети от 12 до 17 лет. Сейчас в районах Тюменской области идут хоровые баталии в различных форматах.
Юлия Шакурская ответила на вопрос корреспондента NashGorod.ru, почему подготовленное хоровое исполнение на одной из главных площадей города называется «флешмобом», ведь суть события совсем не соответствует определению этого понятия. «Сейчас „флешмоб“ употребляется по отношению к нестатичному действию. Вообще первой эту формулировку употребила не я — это выражение Голодец (вице-премьер правительства РФ — прим. ред.). У нас это будет флешмоб, потому что хоровые коллективы не будут стоять на одном месте во время выступления: будут выходы, перестроения, театрализация. И для жителей это будет неожиданностью: вдруг откуда ни возьмись в два часа дня появится тысяча людей, поющих хором», — уточнила она.