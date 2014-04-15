В центре города одновременно запоют тысяча человек

Юлия Шакурская ответила на вопрос корреспондента NashGorod.ru, почему подготовленное хоровое исполнение на одной из главных площадей города называется «флешмобом», ведь суть события совсем не соответствует определению этого понятия. «Сейчас „флешмоб“ употребляется по отношению к нестатичному действию. Вообще первой эту формулировку употребила не я — это выражение Голодец (вице-премьер правительства РФ — прим. ред.). У нас это будет флешмоб, потому что хоровые коллективы не будут стоять на одном месте во время выступления: будут выходы, перестроения, театрализация. И для жителей это будет неожиданностью: вдруг откуда ни возьмись в два часа дня появится тысяча людей, поющих хором», — уточнила она.