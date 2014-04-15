Убийцам Светланы Квашниной вынесен приговор

Напомним, вечером 21 января 2013 года в Тюмени в своей квартире была убита 71-летняя Светлана Квашнина — профессор кафедры кибернетических систем института кибернетики, информатики и связи Тюменского нефтегазового государственного университета, заслуженный деятель науки и образования РФ, доктор медицинских наук, член Российской академии медицинских наук и Международной академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания.
Через несколько дней по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Возженников и двоюродные братья Хамхоевы. Как установили следователи, Светлана Квашнина была знакома с родителями Умара Хамхоева, проживавшими в Упоровском районе. Когда Умар Хамхоев поступил в колледж нефтегазового университета, он некоторое время (в 2009–2010 году) проживал у Квашниной в квартире.
По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, именно Умар Хамхоев предложил студенту нефтегазового университета Возженникову и своему двоюродному брату Султану Хамхоеву напасть на пожилую женщину, чтобы завладеть банковскими картами, на которых, как полагали злоумышленники, были крупные денежные суммы.
Как отмечали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 21 января около 22.00 молодые люди подъехали к дому Светланы Квашниной, при себе у них были маски, перчатки, веревка, нож и сменная одежда. 71-летняя женщина не догадывалась о преступных намерениях Умара и открыла дверь, когда тот позвонил и представился. На женщину напали Султан Хамхоев и Возженников, а Умар Хамхоев вернулся в машину. Оставшиеся в квартире разбойники удушили потерпевшую веревкой и похитили 55 тысяч рублей, а также две банковские карты.
Поскольку Светлана Квашнина была известным в нашем городе человеком, ее убийство вызвало большой общественный резонанс. За расследованием уголовного дела следили многие тюменцы, и неслучайно оглашение приговора сделали открытым для представителей СМИ.
Судья Евгения Сапунова отметила, что при вынесении приговора учла характер и тяжесть совершенного преступления, характеристики обвиняемых, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. По ее словам, психическая полноценность молодых людей не вызывает сомнений: проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила их вменяемость — в момент совершения преступления убийцы Светланы Квашниной в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий.
Умар Хамхоев осужден по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на полтора года. Наказание молодой человек будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Константин Возженников и Султан Хамхоев признаны виновными по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Суд отправил обоих в колонию строгого режима. Возженникову назначено 13 лет лишения свободы, а Султан Хамхоев получил самый большой срок — 17 лет заключения.
Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу сына погибшей в общей сложности 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.
Отметим, что на оглашении приговора присутствовали корреспондент и видеооператор интернет-портала Nashgorod.ru. В ближайшее время в разделе «Сюжеты нашего города» появится более подробный материал о данном уголовном деле и видеорепортаж из зала суда.