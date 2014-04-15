Убийцам Светланы Квашниной вынесен приговор

Как отмечали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 21 января около 22.00 молодые люди подъехали к дому Светланы Квашниной, при себе у них были маски, перчатки, веревка, нож и сменная одежда. 71-летняя женщина не догадывалась о преступных намерениях Умара и открыла дверь, когда тот позвонил и представился. На женщину напали Султан Хамхоев и Возженников, а Умар Хамхоев вернулся в машину. Оставшиеся в квартире разбойники удушили потерпевшую веревкой и похитили 55 тысяч рублей, а также две банковские карты.