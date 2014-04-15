Тюменцы выстроятся в большое сердце — символ любви к миру

Продемонстрировать любовь и дружелюбие смогут жители нашего города, которые 1 мая примут участие в акции «Мир начинается с любви!». На площади 400-летия Тюмени люди выстроятся в огромное сердце и выпустят воздушные шары.
Организаторы рассчитывают, что в акции поучаствует около тысячи человек. Живое сердце — это сообщение всему миру о любви к нему. Во время акции будут вручать памятные подарки с логотипом и слоганом проекта!
Предусмотрена регистрация тех, кто захочет поучаствовать в акции: каждому выдадут карточку, где рядом с именем можно будет написать пожелание, адресованное жителям родного города, страны, мира. Участник опустит карточку в одну из урн, находящихся по периметру фигуры. Результаты сбора таких данных будут впоследствии доступны общественности, сообщают организаторы.
Живое сердце запечатлят на фото и видео. Снимать будут с ближайших зданий, а также с беспилотного радиоуправляемого вертолета.
Начало акции — в 13 часов.