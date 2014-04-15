Тюменская студвесна-2014 откроет новые звезды

«Студенческая весна позволяет молодежи самореализоваться и раскрыться. Ребята занимаются тем делом, которое им по душе и доставляет удовольствие. А впоследствии хобби может превратиться в работу и приносить доход, — сказала она. — В этом году мы рассчитываем на появление новых звезд. Тюменская область всегда занимала призовые места на Российской студенческой весне. В прошлом году мы не повезли региональную программу и поэтому заняли третье место. Но в 2014 — мы планируем вернуть себе Гран-при, все шансы для этого есть».