Тюменская студвесна-2014 откроет новые звезды

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела молодежных и профилактических программ департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Юлия Мясникова, фестиваль примет более 2 тысяч студентов со всей области. Одна из основных целей мероприятия — повышение уровня творчества студенческих коллективов и формирование делегации Тюменской области для участи во Всероссийской студвесне.
«Студенческая весна позволяет молодежи самореализоваться и раскрыться. Ребята занимаются тем делом, которое им по душе и доставляет удовольствие. А впоследствии хобби может превратиться в работу и приносить доход, — сказала она. — В этом году мы рассчитываем на появление новых звезд. Тюменская область всегда занимала призовые места на Российской студенческой весне. В прошлом году мы не повезли региональную программу и поэтому заняли третье место. Но в 2014 — мы планируем вернуть себе Гран-при, все шансы для этого есть».
По словам, призера Всероссийской «Студенческой весны» в номинациях Журналистика, Хореография и Театр, руководителя PR-службы областной «Студенческой весны — 2014» Андрея Зубова, фестиваль идеальная площадка для налаживания контактов с людьми, развития творческих навыков. Участники приобретают уверенность в себе, колоссальный опыт и некий козырь для будущего портфолио.
«Сейчас состав участников полностью обновился, многие уже выпустились из вузов и выступают в роли наставников. Проводится большая работа по подготовке нового „золотого“ состава для борьбы на Российской студенческой весне. Сложно судить, кто станет победителем. Каждая команда выступает на внутривузовских веснах, где ребят знают и любят. А на областной им будет сложнее, надо быть на две-три ступени выше, — отметил он. — Нам также интересно, кто засверкает и заблестит. Мы репетируем и готовимся, чтобы XX студвесна взорвала Тюмень и область».
Площадки проведения фестиваля также изменились. Выступления в номинациях Мода и Оригинальный жанр пройдут в институте геологии и геоинформатики ТюмГНГУ, Театр — в Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, а Концертные программы впервые пройдут в спортивном комплексе «Зодчий». Традиционными останутся площадки для Хореографии — Дом искусств «Пионер» и для Интеллектуальных игр — Дом природы техники и спорта. Церемония награждения победителей пройдет в Тюменском драматическом театре 21 апреля, начало в 18 часов.
Фото: tumen.bezformata.ru