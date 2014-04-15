Тюмень примет чемпионат мира по зимнему плаванию

В чемпионате мира будут участвовать 25 стран, в числе которых и такие теплые, как ЮАР, Аргентина, Бразилия и Мексика. «Моржи» из этих стран тренируются на побережье океанов при температуре воды +12±14 градусов. Основную конкуренцию россиянам составит команда Финляндии. В этой стране зимнее плавание так же популярно, как и у нас. Финны даже ввели новую дисциплину в зимнее плавание, которое называется «финский брасс». Но есть отличие: «моржеванием» там занимается в основном молодежь, а в России — преимущественно уже зрелые люди.