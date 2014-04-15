Тюмень примет чемпионат мира по зимнему плаванию

Наша страна впервые в истории зимнего плавания будет принимать соревнования подобного уровня. Право проведения чемпионата Россия завоевала в острой конкуренции с восьмью странами. А Тюмень соперничала с Мурманском, победив в итоге по тридцати номинациям.
В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему чемпионату, член Федерации закаливания и зимнего плавания Тюменской области Алексей Салмин и президент Международной ассоциации зимнего плавания в Финляндии Мария Юрье-Коскинен подписали контракт. Почетная гостья сообщила журналистам, что очень рада проведению десятого, юбилейного, чемпионата мира по зимнему плаванию именно в России.
«Россия — одна из лучших стран в мире по зимнему плаванию, — говорит Мария Юрье-Коскинен. — Кроме того, в ней живут очень гостеприимные люди, у которых горячее сердце. Я рада, что гости из-за рубежа смогут оценить это гостеприимство».
Чемпионат в России обещает быть масштабнее, чем предыдущие мировые первенства, которые принимали Великобритания, Словения, Латвия и Финляндия. «Мы надеемся, что в Тюмень приедут порядка 2,5–2,8 тысяч участников», — говорит Алексей Салмин.
В чемпионате мира будут участвовать 25 стран, в числе которых и такие теплые, как ЮАР, Аргентина, Бразилия и Мексика. «Моржи» из этих стран тренируются на побережье океанов при температуре воды +12±14 градусов. Основную конкуренцию россиянам составит команда Финляндии. В этой стране зимнее плавание так же популярно, как и у нас. Финны даже ввели новую дисциплину в зимнее плавание, которое называется «финский брасс». Но есть отличие: «моржеванием» там занимается в основном молодежь, а в России — преимущественно уже зрелые люди.
В чемпионате могут принять участие люди разного возраста. «Моржи», которым меньше двадцати лет, будут соревноваться в отдельной категории, так же, как и любители окунуться в холодную воду в возрасте 75–80 лет. Будет и специальная категория для новичков — «Молодые моржи».
Чемпионат мира планируют провести в районе Моста влюбленных на реке Тура в марте 2016 года.
Екатерина Шимпф