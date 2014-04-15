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С участковыми встретятся жители еще трех районов Тюмени

15 апреля 2014, 17:51
Жители еще трех районов Тюмени смогут встретиться с руководителями участковых уполномоченных, чтобы задать свои вопросы, высказать пожелания, похвалить или пожаловаться. Приемы граждан пройдут 16, 17 и 19 апреля.
Сюжет
Полиция

С тюменцами встретятся начальник участковых уполномоченных УМВД России по Тюменской области Александр Приходько, начальник участковых Тюмени Вячеслав Гаспаров, а также начальники отделов полиции и территориальные участковые. В течение двух часов полицейские готовы будут выслушать все предложения и пожелания тюменцев.

Прием будет проходить по следующим адресам:

Среда, 16 апреля, ОП № 3, п. Антипино, ул. Водников д. 15. С 18:00 до 20:00

Четверг, 17 апреля, ОП № 6, пр. Шаимский д.7 . С 18:00 до 20:00

Суббота, 19 апреля, ОП № 8, ул. Полевая д. 12 «а». С 11:00 до 13:00

Приглашаются все желающие!

Отметим, что на прошлой неделе Александр Приходько и Вячеслав Гаспаров встретились с тюменцами, проживающими на территории обслуживания отделов полиции № 1, № 4 и № 7. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, пообщаться с полицейскими пришли порядка 15 человек. В основном активные горожане приходили к полицейским с различными предложениями по улучшению эффективности работы и взаимодействия.

Отряд ДНД, дислоцирующийся на территории первого отдела полиции, отправил своих делегатов для того, чтобы обсудить схему их патрулирования и включить в маршрут новые объекты, появившиеся на территории. Одна тюменка пришла, чтобы проанализировать маршрут передвижения экипажей комплексных сил полиции, патрулирующих район в ночное время. Несколько граждан поблагодарили участковых за работу и оказанную помощь. Кроме того, во время приема в центре города трое тюменцев обратились к полицейским с жалобами на соседей.

#Новости#Участковый#Полиция#Тюмень#Таня#Общество
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