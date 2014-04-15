С участковыми встретятся жители еще трех районов Тюмени

Отряд ДНД, дислоцирующийся на территории первого отдела полиции, отправил своих делегатов для того, чтобы обсудить схему их патрулирования и включить в маршрут новые объекты, появившиеся на территории. Одна тюменка пришла, чтобы проанализировать маршрут передвижения экипажей комплексных сил полиции, патрулирующих район в ночное время. Несколько граждан поблагодарили участковых за работу и оказанную помощь. Кроме того, во время приема в центре города трое тюменцев обратились к полицейским с жалобами на соседей.