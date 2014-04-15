Новая технология — нуар

Ежегодно компания KOMANDOR выводит на рынок новые разработки систем: цветовые и технологические решения. В этом сезоне мы рады представить ряд эксклюзивную новинку — технология «Нуар».
«Нуар»- новейшая тенденция декорирования дверей-купе KOMANDOR в шкафах-купе, гардеробных, межкомнатных передвижных перегородках и т.д.
Для «Нуара» используются блестящие ткани, которые позволяют создать мерцающий, искристый рисунок на зеркальном, черном, белом или цветном фоне — основа: ударопрочные Зеркала (серебро и бронза) и Стекло.
Дополнительную прочность «Нуару» придают используемые в данной технологии пленки и сама ткань, поэтому в случае повреждения стеклянного или зеркального полотна все его части останутся на основе.
Спектр использования «Нуара» достаточно широк: это могут быть фасады в шкафах-купе (в сочетании с привычными зеркалами), входных дверях-купе в гардеробные комнаты или межкомнатных передвижных дверях KOMANDOR, створки в наборах корпусной мебели: гостиные, спальни, детские… Отдельными панно в виде задних стенок можно декорировать ниши и уступы помещений. «Нуар» можно комбинировать с различными другими декорами, представленными в ассортименте сети фирменных салонов KOMANDOR в Тюмени.
Настоящий KOMANDOR — это, безусловно, безопасность, экологичность, функциональность и гарантия качества.