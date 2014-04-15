Новая технология — нуар

Спектр использования «Нуара» достаточно широк: это могут быть фасады в шкафах-купе (в сочетании с привычными зеркалами), входных дверях-купе в гардеробные комнаты или межкомнатных передвижных дверях KOMANDOR, створки в наборах корпусной мебели: гостиные, спальни, детские… Отдельными панно в виде задних стенок можно декорировать ниши и уступы помещений. «Нуар» можно комбинировать с различными другими декорами, представленными в ассортименте сети фирменных салонов KOMANDOR в Тюмени.