Начался суд над приятелями-уголовниками, убившими пятерых рабочих

Тюменский областной суд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное по факту массового убийства вблизи трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». В ноябре прошлого года пятеро рабочих были застрелены из охотничьего ружья, зарублены топором и зарезаны ножом. Обвиняемыми по делу проходят двое ранее судимых жителей Курганской области — 25-летний Илья Архипов и 57-летний Виталий Пустозеров.
Как ранее сообщалось, Архипов и Пустозеров в составе бригады выполняли работы по уборке зарослей на нефтепроводе и под линиями электропередач в Уватском районе. 1 ноября 2013 года Архипов узнал, что пять человек (бригадир и его знакомый, а также три лесоруба) обсуждали его супругу и говорили о ней непристойные слова. За это Архипов решил убить своих коллег и забрать как их имущество, так и деньги, заработанные бригадой. Свой замысел мужчина воплотил в жизнь на следующий день, 2 ноября.
«Он поочередно выстрелом в голову из охотничьего ружья убил двух лесорубов в возрасте 24 и 26 лет, находившихся в будке автомобиля ГАЗ-66 в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого злодей в лесу напал сзади на 25-летнего коллегу, ударив его несколько раз ножом в шею и проломив обухом топора голову. Его труп Архипов перенес в будку автомобиля», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Расправившись с тремя обидчиками, Архипов стал ожидать прибытия из Кургана бригадира с его знакомым и еще одним лесорубом. Бригадир на автомобиле «Богдан» вез деньги. В это время из леса вернулся Пустозеров, и Архипов рассказал ему о том, что сделал. Архипов предложил Пустозерову убить бригадира и его знакомого. Пустозеров, ранее судимый за убийство, согласился.
Вечером 2 ноября из Кургана приехал бригадир с товарищами. Не подозревая опасности, бригадир с лесорубом вышел из автомашины «Богдан» и направился к будке автомобиля ГАЗ-66, в которой скрывался Архипов. Злодей выстрелом в голову убил 26-летнего бригадира, а затем выстрелил в 31-летнего лесоруба, ранив его.
После этого Архипов с Пустозеровым набросились на находившегося в автомобиле «Богдан» 26-летнего знакомого бригадира. Пустозеров нанес потерпевшему несколько ударов обухом топора по голове, а Архипов выстрелом в голову добил его.
Таким образом, в учиненной Архиповым кровавой бойне погибли пять человек. Шестой — получил огнестрельное пулевое ранение правового надплечья с переломом наружного конца ключицы и остался жив.
После убийств злодеи завладели заработанными бригадой деньгами в размере 45 тысяч рублей, банковской картой бригады, на которой находилось 1,7 тысяч рублей, а также золотым браслетом и автомобилем «Богдан» бригадира. Всего похищено было имущество на сумму 264 тысяч рублей.
Взяв с собой раненого лесоруба, Архипов и Пустозеров на автомобиле «Богдан» скрылись с места происшествия.
У деревни Медведчикова в Тобольском районе злоумышленники сожгли свою окровавленную одежду, паспорт бригадира. Кроме того, там же было разобрано на части и выброшено в реку Иртыш охотничье ружье — орудие преступления.
3 ноября Архипов, Пустозеров с раненым лесорубом приехали в Курган, где сняли два номера в гостинично-развлекательном комплексе. 5 ноября Архипов съехал на съемную квартиру и в тот же день сдал на авторазбор похищенный автомобиль.
Пустозеров поехал в село Кетово Курганской области, где был задержан 6 ноября сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области. В тот же день на съемной квартире в Кургане был задержан и Архипов. 6 ноября оперативники нашли в городе Петухово и раненого лесоруба. Его доставили в Тюмень. В больнице потерпевшего прооперировали и извлекли пулю.
7 ноября следователь с помощью магнитного плуга вытащил из реки Иртыш выброшенное злоумышленниками ложе охотничьего ружья с ударно-спусковым механизмом.
Архипов и Пустозеров по решению суда заключены под стражу.
Архипову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 (разбой), пп. «а, ж, " ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч.3 ст.30, пп. «а, з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст.325 (похищение официальных документов) и ч.1 ст.325 УК РФ (уничтожение официальных документов).
Пустозеров обвиняется по п. «в» ч.4 ст.162 (разбой) и пп. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).
Отметим, что санкция ч.2 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Государственное обвинение по делу поддерживает прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.
Фотографии предоставлены пресс-службой прокуратуры Тюменской области