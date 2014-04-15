Начался суд над приятелями-уголовниками, убившими пятерых рабочих

Как ранее сообщалось, Архипов и Пустозеров в составе бригады выполняли работы по уборке зарослей на нефтепроводе и под линиями электропередач в Уватском районе. 1 ноября 2013 года Архипов узнал, что пять человек (бригадир и его знакомый, а также три лесоруба) обсуждали его супругу и говорили о ней непристойные слова. За это Архипов решил убить своих коллег и забрать как их имущество, так и деньги, заработанные бригадой. Свой замысел мужчина воплотил в жизнь на следующий день, 2 ноября.