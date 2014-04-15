На вопросы о ГИА ответят по телефону

Напомним, в это девятиклассники будут сдавать два обязательных предмета — русский язык и математику. Получить аттестат школьники смогут только сдав эти экзамены на удовлетворительную отметку. Кроме того, у них будет возможность сдать экзамены по выбору, чтобы поступить в профильный класс.