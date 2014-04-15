На вопросы о ГИА ответят по телефону

15 и 16 апреля с 14 до 18 часов в департаменте образования администрации города Тюмени будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, сообщает пресс-служба департамента образования администрации Тюмени.
Всю интересующую информацию о правилах, процедуре и особенностях проведения государственной итоговой аттестации можно получить сегодня, 15 апреля, с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (3452) 29-77-14; завтра, 16 апреля, в это же время по телефону 8(3452) 45-35-85.
Напомним, в это девятиклассники будут сдавать два обязательных предмета — русский язык и математику. Получить аттестат школьники смогут только сдав эти экзамены на удовлетворительную отметку. Кроме того, у них будет возможность сдать экзамены по выбору, чтобы поступить в профильный класс.