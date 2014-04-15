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Концерты Тюменской филармонии — по минимальной цене

15 апреля 2014, 11:48
Распланировать отдых и приобщение к культуре на год вперед предлагает Тюменская филармония. С 21 по 27 апреля здесь пройдет ярмарка абонементов, где можно будет купить билеты на концерты следующего сезона с максимальной скидкой.
Сюжет
Тюмень

Меломанам будет из чего выбрать: представлены 35 абонементов, а это более 100 концертов. Так, например, сформированы абонементы оркестров, молодых артистов — звезд XXI века, фортепианной музыки, романса, народных хоров, джазовый, этнический, художественного слова, танцев народов мира и других. Есть такие необычные абонементы, как Love story — это цикл музыкально-литературных встреч, посвященных романтическим взаимоотношениям великих людей прошлого.

С перечнем всех абонементов сезона 2014–2015 можно познакомиться в «Афише» NashGorod.ru.

Ярмарка будет проходить 7 дней — с 21 по 27 апреля — с 10 утра до 20 часов вечера в фойе 3 этажа (вход свободный).

Почему тысячи слушателей приходят на ярмарку-продажу абонементов?

— это удобно! Потому что можно выбрать наиболее интересные серии концертов и лучшие места;

— это выгодно! Вы экономите, покупая абонементы на концерты Тюменской филармонии по специальному предложению, имея самые низкие цены на новые абонементы;

— это индивидуально! Вы можете сформировать личный филармонический абонемент (ЛФА) на свой вкус со скидкой от 20 до 25%.

Каждый день во время ярмарки будут проходить бесплатные концерты коллективов и солистов Тюменской филармонии, а также традиционный розыгрыш абонемента от Тюменской филармонии в подарок. По правилам филармонии члены Союза друзей филармонии смогут приобрести 1–2 абонемента одного наименования на одну Клубную карту. Абонементы «Для всей семьи» — от 1 до 5.

Внимание! Функция покупки абонементов на сайте будет открыта 18 апреля. Забронированный абонемент нужно выкупить в тот же день.

#Новости#Филармония#Ярмарка#Тюмень#Ирина#Культура
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