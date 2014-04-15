Концерты Тюменской филармонии — по минимальной цене

Меломанам будет из чего выбрать: представлены 35 абонементов, а это более 100 концертов. Так, например, сформированы абонементы оркестров, молодых артистов — звезд XXI века, фортепианной музыки, романса, народных хоров, джазовый, этнический, художественного слова, танцев народов мира и других. Есть такие необычные абонементы, как Love story — это цикл музыкально-литературных встреч, посвященных романтическим взаимоотношениям великих людей прошлого.
Ярмарка будет проходить 7 дней — с 21 по 27 апреля — с 10 утра до 20 часов вечера в фойе 3 этажа (вход свободный).
Почему тысячи слушателей приходят на ярмарку-продажу абонементов?
— это удобно! Потому что можно выбрать наиболее интересные серии концертов и лучшие места;
— это выгодно! Вы экономите, покупая абонементы на концерты Тюменской филармонии по специальному предложению, имея самые низкие цены на новые абонементы;
— это индивидуально! Вы можете сформировать личный филармонический абонемент (ЛФА) на свой вкус со скидкой от 20 до 25%.
Каждый день во время ярмарки будут проходить бесплатные концерты коллективов и солистов Тюменской филармонии, а также традиционный розыгрыш абонемента от Тюменской филармонии в подарок. По правилам филармонии члены Союза друзей филармонии смогут приобрести 1–2 абонемента одного наименования на одну Клубную карту. Абонементы «Для всей семьи» — от 1 до 5.
Внимание! Функция покупки абонементов на сайте будет открыта 18 апреля. Забронированный абонемент нужно выкупить в тот же день.