Концерты Тюменской филармонии — по минимальной цене

Каждый день во время ярмарки будут проходить бесплатные концерты коллективов и солистов Тюменской филармонии, а также традиционный розыгрыш абонемента от Тюменской филармонии в подарок. По правилам филармонии члены Союза друзей филармонии смогут приобрести 1–2 абонемента одного наименования на одну Клубную карту. Абонементы «Для всей семьи» — от 1 до 5.