Изнасиловал и убил знакомую, а затем поджег ее дом

6 апреля текущего года обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшей 1969 года рождения у нее в частном доме, расположенном на улице Филатова в Тюмени.
«Между ними произошла ссора, и мужчина нанес неустановленным следствием предметом удар по голове своей знакомой. Она упала на диван и потеряла сознание. Затем он изнасиловал потерпевшую, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Чтобы женщина не смогла в дальнейшем сообщить о совершенном в отношении нее преступлении, гость взял провод удлинителя и задушил ее», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Кроме того, мужчина забрал принадлежащий убитой сотовый телефон, поджег ее дом и скрылся с места преступления.
Благодаря взаимодействию следователей и работников оперативно-розыскных служб личность злоумышленника была установлена, и в скором времени он был задержан. 50-летний мужчина признал свою вину. В ближайшее время решится вопрос о взятии его под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.