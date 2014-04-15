Изнасиловал и убил знакомую, а затем поджег ее дом

«Между ними произошла ссора, и мужчина нанес неустановленным следствием предметом удар по голове своей знакомой. Она упала на диван и потеряла сознание. Затем он изнасиловал потерпевшую, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Чтобы женщина не смогла в дальнейшем сообщить о совершенном в отношении нее преступлении, гость взял провод удлинителя и задушил ее», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.