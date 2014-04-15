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Изнасиловал и убил знакомую, а затем поджег ее дом

15 апреля 2014, 10:34
Тюменец изнасиловал и убил свою знакомую, а затем поджег ее дом. Несмотря на попытки злоумышленника замести следы, его удалось задержать. 50-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).
Сюжет
Тюмень

6 апреля текущего года обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшей 1969 года рождения у нее в частном доме, расположенном на улице Филатова в Тюмени.

«Между ними произошла ссора, и мужчина нанес неустановленным следствием предметом удар по голове своей знакомой. Она упала на диван и потеряла сознание. Затем он изнасиловал потерпевшую, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Чтобы женщина не смогла в дальнейшем сообщить о совершенном в отношении нее преступлении, гость взял провод удлинителя и задушил ее», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Кроме того, мужчина забрал принадлежащий убитой сотовый телефон, поджег ее дом и скрылся с места преступления.

Благодаря взаимодействию следователей и работников оперативно-розыскных служб личность злоумышленника была установлена, и в скором времени он был задержан. 50-летний мужчина признал свою вину. В ближайшее время решится вопрос о взятии его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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