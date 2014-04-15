Из-за заклинившего колеса пострадало 7 человек

Семь человек пострадали в восьмом часу утра на 58-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Здесь столкнулись «Нива» и Daewoo Nexia. 64-летний водитель «Нивы» не справился с управлением автомобиля — водитель утверждает, что в автомобиле заклинило колесо, и «Ниву» развернуло на дороге. В результате аварии четыре человека получили переломы ребер, конечностей, грудины, носа. У двух пострадавших травмы живота, у пятерых травмы головы и другие повреждения. Пострадали оба водителя и пять пассажиров в возрасте от 22 до 65 лет.
23-летний водитель съехал в кювет на автомобиле Daewoo Matiz в районе подъезда к санаторию «Сибирь». Молодой человек не имеет права управления транспортом. Он получил черепно-мозговую травму.
ДТП у санатория «Сибирь»/ фото — пресс-служба ГИБДД
Четыре человека получили травмы около полуночи на улице Перекопской, возле здания № 6. Здесь столкнулись Hyndai и Volkswagen. Предварительно, водитель Hyndai со стажем за рулем 2 года проехал перекресток на красный сигнал светофора. Две пассажирки Volkswagen 20-ти и 21-го года получили переломы бедра, у двух других пассажиров этого автомобиля ушибы и ссадины. Водители не пострадали. «Белое авто проскочило на красный. Удар был сильный, белое авто подлетело и крышей ударилось об светофор», — передает комментарий интернет-пользователя Дмитрий Udarnik сайт tyumentimes.ru.
Фото: Андрей Куклин / vk.com
ВАЗ 21104 и автобус ЛиАЗ не смогли разъехаться в десятом часу вечера возле строения № 23 на Червишевском тракте. Водитель «Лады» также проехал перекресток на запрещающий сигнал, это зафиксировала камера комплекса видеофиксации «Автоураган». Ушибы и сотрясение мозга получили 24-летний водитель «Лады» и двое пассажиров автобуса. ДТП на Червишевском тракте / фото — пресс-служба ГИБДД