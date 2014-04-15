Из-за заклинившего колеса пострадало 7 человек

Семь человек пострадали в восьмом часу утра на 58-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Здесь столкнулись «Нива» и Daewoo Nexia. 64-летний водитель «Нивы» не справился с управлением автомобиля — водитель утверждает, что в автомобиле заклинило колесо, и «Ниву» развернуло на дороге. В результате аварии четыре человека получили переломы ребер, конечностей, грудины, носа. У двух пострадавших травмы живота, у пятерых травмы головы и другие повреждения. Пострадали оба водителя и пять пассажиров в возрасте от 22 до 65 лет.