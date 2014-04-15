Дачные маршруты начнут курсировать с 19 апреля

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс», на время садоводческого сезона два регулярных городских маршрута будут следовать до дачных поселков: три автобуса № 17 будут курсировать до «СНТ Ривьера», четыре автобуса № 85 — до «с/о Садовое».