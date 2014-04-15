Дачные маршруты начнут курсировать с 19 апреля

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс», на время садоводческого сезона два регулярных городских маршрута будут следовать до дачных поселков: три автобуса № 17 будут курсировать до «СНТ Ривьера», четыре автобуса № 85 — до «с/о Садовое».
В субботу и воскресенье перевозить дачников будут 87 машин, в будни — 65. Схемы движения садоводческих маршрутов не изменились. Расписание автобусов на ближайшую субботу уже доступно на сайте «Тюменьгортранс», а также по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.
Фото: news.mail.ru