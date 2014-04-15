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Дачные маршруты начнут курсировать с 19 апреля

15 апреля 2014, 12:13
Движение садоводческих маршрутов в Тюмени возобновится с 19 апреля. В этом сезоне их запуск будет одномоментным: к дачным обществам поедут все 37 маршрутов.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс», на время садоводческого сезона два регулярных городских маршрута будут следовать до дачных поселков: три автобуса № 17 будут курсировать до «СНТ Ривьера», четыре автобуса № 85 — до «с/о Садовое».

В субботу и воскресенье перевозить дачников будут 87 машин, в будни — 65. Схемы движения садоводческих маршрутов не изменились. Расписание автобусов на ближайшую субботу уже доступно на сайте «Тюменьгортранс», а также по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.

Фото: news.mail.ru

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