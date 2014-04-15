Авиакомпанию предупредили, что людей нельзя морить жаждой

Прокуратура провела проверку деятельности авиакомпании по обращениям пассажиров. Было установлено, что 26 января самолет Боинг-757-200 компании «ЮТэйр», вылет которого из «Рощино» был запланирован на 14:35, поднялся в небо почти на 9 часов позже. Причиной задержки вылета стала техническая неисправность.
«Положением о лицензировании перевозок воздушным транспортом пассажиров (постановление правительства РФ № № 457), установлено, что лицензиат должен соблюдать общие правила воздушных перевозок пассажиров и требования к обслуживанию пассажиров, установленные федеральными авиационными правилами, а также иметь на праве собственности (ином законном праве) воздушные суда в количестве, достаточном (с учетом резервирования) для выполнения перевозок», подчеркивают в прокуратуре.
В соответствии с требованиями п. 99 федеральных правил воздушных перевозок, кроме прочего, в случае задержки рейса более чем на два часа перевозчик обязан обеспечить пассажиров прохладительными напитками.
В ходе проверки тюменской прокуратурой установлено, что в нарушение перечисленных выше требований закона авиакомпанией «ЮТэйр» резервное воздушное судно для осуществления рейса не было предоставлено. К тому же пассажиров задержанного рейса не напоили прохладительными напитками. Теперь руководству «ЮТэйр» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, транспортным прокурором в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта … с нарушением условий, предусмотренных лицензией), и по итогам рассмотрения дела судом компании «ЮТэйр» было вынесено предупреждение.
«В случае повторного совершения ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ в течение года аналогичного нарушения, авиакомпании будет грозить уже штраф в размере 100 000 руб.», — подчеркивают в пресс-службе транспортной прокуратуры, и напоминают: если вы считаете, что ваши права нарушены, можно незамедлительно обратиться в Тюменскую транспортную прокуратуру по адресу Тюмень, ул. Ленина, 65/4 письменно либо по телефонам 444–081, 444–028.
Контактные данные прокуратуры и перечень услуг, которые авиаперевозчик обязан предоставить пассажиру бесплатно, можно найти на информационных стендах в аэропорту.