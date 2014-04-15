Авиакомпанию предупредили, что людей нельзя морить жаждой

В ходе проверки тюменской прокуратурой установлено, что в нарушение перечисленных выше требований закона авиакомпанией «ЮТэйр» резервное воздушное судно для осуществления рейса не было предоставлено. К тому же пассажиров задержанного рейса не напоили прохладительными напитками. Теперь руководству «ЮТэйр» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, транспортным прокурором в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта … с нарушением условий, предусмотренных лицензией), и по итогам рассмотрения дела судом компании «ЮТэйр» было вынесено предупреждение.