В Тюменской области уже есть укушенные клещами

Напоминаем, что если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, как можно быстрее удалите его. Нельзя всосавшегося клеща пытаться давить или резко выдергивать. После извлечения клеща, руки и место укуса необходимо продезинфицировать (например, протереть спиртом), а место укуса обработать раствором йода.