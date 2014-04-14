В Тюменской области уже есть укушенные клещами

Среди обратившихся трое детей до 14 лет, уточняют в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.
Напоминаем, что если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, как можно быстрее удалите его. Нельзя всосавшегося клеща пытаться давить или резко выдергивать. После извлечения клеща, руки и место укуса необходимо продезинфицировать (например, протереть спиртом), а место укуса обработать раствором йода.
Обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше, для проведения профилактических мероприятий, защищающих от развития клещевых инфекций, но позднее трех дней после укуса.
Взрослому населению Тюмени, пострадавшему от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54). Детям до 17 лет необходимо обратиться в приёмное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).