nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы сами пускают воров в квартиру

14 апреля 2014, 13:09
В тюменскую полицию ежедневно поступают заявления о квартирных кражах. При этом часть из них совершается в присутствии хозяев — когда те выходят из комнаты, засыпают или попросту сильно пьяны, этим пользуются нечистые на руку люди.
Сюжет
Полиция

Так, накануне, 13 апреля, в отдел полиции № 1 обратилась тюменка. Она рассказала, что пригласила малознакомого мужчину домой, а после того, как он ушел, обнаружила пропажу денег — 82 тысяч рублей. Ближайший к месту преступления экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого по «горячим следам».

27-летний безработный уроженец одной из соседних республик является лицом без определенного места жительства, в настоящее время регистрации на территории Российской Федерации он не имеет, отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Установлено, что мужчина воспользовался тем, что потерпевшая вышла из комнаты, где находились деньги, забрал их и скрылся.

Еще одно заявление в отдел полиции № 1 поступило от тюменца, банковскую карту которого украли еще в начале апреля. Мужчина рассказал, что 5 апреля он с товарищами распивал алкоголь, а после встречи не смог найти карточку, на которой было 30 тысяч рублей. Долгое время тюменец пытался самостоятельно вернуть свое имущество, но никто из собутыльников не признался в совершении преступления.

Вороватого гостя полиция вычислила быстро. Как оказалось, 20-летний ранее не судимый молодой человек, работающий учеником слесаря-сборщика на одном из предприятий города, украл карту, пока хозяин квартиры спал, и сбежал с места преступления.

В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела.

#Новости#Кражи#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25