Тюменцы сами пускают воров в квартиру

Так, накануне, 13 апреля, в отдел полиции № 1 обратилась тюменка. Она рассказала, что пригласила малознакомого мужчину домой, а после того, как он ушел, обнаружила пропажу денег — 82 тысяч рублей. Ближайший к месту преступления экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого по «горячим следам».
27-летний безработный уроженец одной из соседних республик является лицом без определенного места жительства, в настоящее время регистрации на территории Российской Федерации он не имеет, отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Установлено, что мужчина воспользовался тем, что потерпевшая вышла из комнаты, где находились деньги, забрал их и скрылся.
Еще одно заявление в отдел полиции № 1 поступило от тюменца, банковскую карту которого украли еще в начале апреля. Мужчина рассказал, что 5 апреля он с товарищами распивал алкоголь, а после встречи не смог найти карточку, на которой было 30 тысяч рублей. Долгое время тюменец пытался самостоятельно вернуть свое имущество, но никто из собутыльников не признался в совершении преступления.
Вороватого гостя полиция вычислила быстро. Как оказалось, 20-летний ранее не судимый молодой человек, работающий учеником слесаря-сборщика на одном из предприятий города, украл карту, пока хозяин квартиры спал, и сбежал с места преступления.
В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела.