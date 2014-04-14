Тюменцы сами пускают воров в квартиру

Еще одно заявление в отдел полиции № 1 поступило от тюменца, банковскую карту которого украли еще в начале апреля. Мужчина рассказал, что 5 апреля он с товарищами распивал алкоголь, а после встречи не смог найти карточку, на которой было 30 тысяч рублей. Долгое время тюменец пытался самостоятельно вернуть свое имущество, но никто из собутыльников не признался в совершении преступления.