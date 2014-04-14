Тюменцев приглашают на бесплатные экскурсии по субботам

Каждая экскурсия включает в себя не очень продолжительные, но насыщенные объектами маршруты. Во время цикла экскурсий запланирован показ самого старинного каменного здания, единственной в городе круглой церкви, сакральных для истории города площадей и объектов, а также традиционно в некоторых экскурсиях запланировано участие персонажей, сообщают организаторы.