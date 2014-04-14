Тюменцев приглашают на бесплатные экскурсии по субботам

Каждая экскурсия включает в себя не очень продолжительные, но насыщенные объектами маршруты. Во время цикла экскурсий запланирован показ самого старинного каменного здания, единственной в городе круглой церкви, сакральных для истории города площадей и объектов, а также традиционно в некоторых экскурсиях запланировано участие персонажей, сообщают организаторы.
Для посещения экскурсии необходимо заранее записаться по тел. 8 (9044) 93 00 88, одеться удобно и по погоде, при желании взять с собой фотоаппарат и хорошее настроение!
Экскурсии являются пешеходными и проводятся в 5 этапов по субботам с 13:00 до 13:40. Первый этап прошел 12 апреля, экскурсия прошла в районе моста Влюбленных.
Следующие этапы пройдут:
— 19 апреля, «Свято-Троицкий мужской монастырь», ул. Коммунистическая 10;
— 26 апреля, «Усадьба Колокольниковых», ул. Республики 20;
— 3 мая, «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», ул. Республики 7;
— 10 мая, «Храм Всех Святых», ул. Свердлова 29.