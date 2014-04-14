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Тюменцев приглашают на бесплатные экскурсии по субботам

14 апреля 2014, 12:23
На бесплатные непродолжительные пешеходные экскурсии по выходным приглашает тюменцев центр экскурсионных услуг «Любимый город» в честь пятилетия компании.
Сюжет
Тюмень

Каждая экскурсия включает в себя не очень продолжительные, но насыщенные объектами маршруты. Во время цикла экскурсий запланирован показ самого старинного каменного здания, единственной в городе круглой церкви, сакральных для истории города площадей и объектов, а также традиционно в некоторых экскурсиях запланировано участие персонажей, сообщают организаторы.

Для посещения экскурсии необходимо заранее записаться по тел. 8 (9044) 93 00 88, одеться удобно и по погоде, при желании взять с собой фотоаппарат и хорошее настроение!

Экскурсии являются пешеходными и проводятся в 5 этапов по субботам с 13:00 до 13:40. Первый этап прошел 12 апреля, экскурсия прошла в районе моста Влюбленных.

Следующие этапы пройдут:

— 19 апреля, «Свято-Троицкий мужской монастырь», ул. Коммунистическая 10;

— 26 апреля, «Усадьба Колокольниковых», ул. Республики 20;

— 3 мая, «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», ул. Республики 7;

— 10 мая, «Храм Всех Святых», ул. Свердлова 29.

#Новости#История#Экскурсии#Тюмень#Туризм#Ирина#Общество
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