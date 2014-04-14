«Тотальный диктант» написали полторы тысячи тюменцев

«Тотальный диктант — 2014» в нашем городе прошел на 11 площадках. В Институте филологии и журналистики, в Институте психологии и педагогики ТюмГУ, в гостинице «Восток» и в школе № 3 был свободный вход. Чтобы написать диктант в Тюменской областной Думе, в администрации города Тюмени, в управе одного из административных округов, требовалась предварительная регистрация на сайте проекта. Отдельную площадку создали для сотрудников «Сбербанка».