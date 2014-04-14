«Тотальный диктант» написали полторы тысячи тюменцев

В минувшую субботу, 12 апреля, по всей России прошла акция «Тотальный диктант — 2014». В Тюмени проверить свою грамотность захотели 1380 человек. Свои работы организаторам решились сдать не все.
Сданных работ в субботу оказалось на 31 меньше, чем зарегистрированных участников. «Так всегда бывает, что кто-то пишет диктант, но не сдает», — говорит организатор Наталья Кузнецова.
«Тотальный диктант — 2014» в нашем городе прошел на 11 площадках. В Институте филологии и журналистики, в Институте психологии и педагогики ТюмГУ, в гостинице «Восток» и в школе № 3 был свободный вход. Чтобы написать диктант в Тюменской областной Думе, в администрации города Тюмени, в управе одного из административных округов, требовалась предварительная регистрация на сайте проекта. Отдельную площадку создали для сотрудников «Сбербанка».
В этом году число тюменцев, желающих проверить свою грамотность, возросло вдвое, так что в Институте филологии и журналистики ТюмГУ пришлось открыть, помимо запланированных пяти, еще две дополнительные аудитории. Написать диктант пришли люди разных возрастов: и школьники, и пенсионеры. Участвовали и целыми семьями.
Текст «Тотального диктанта — 2014», автором которого стал Алексей Иванов, был поделен на три части, каждую из которых писали определенные регионы России. Тюменской области досталась вторая часть «Поезд и люди». Этот текст показался тюменцам проще, чем прошлогодний, «Опасности райских кущей», написанный Диной Рубиной. «Мы ожидали больше сложных оборотов, заковыристых слов и больше эмоциональности», — делятся впечатлениями написавшие.
В течение двух месяцев до «Тотального диктанта» педагоги-филологи ТюмГУ проводили бесплатные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Чтобы вспомнить правила русского языка в Институт филологии и журналистики приходило более 100 человек. Это самое большое количество посетивших курсы за все четыре года.
Уже после 15 апреля все желающие смогут узнать свою оценку на сайте «Тотального диктанта». Также люди смогут проконсультироваться со специалистами и разобрать свои ошибки.
Сейчас работы проверяют филологи и лингвисты из ТюмГУ — преподаватели и студенты старших курсов. После того, как станут известны оценки, поздравят не только самых грамотных. Организаторы «Тотального диктанта» отметят участников еще в нескольких номинациях: «Самый юный участник», «Самый зрелый участник», «Тотальная семья», «Тотальный именинник», «Самый красивый почерк». Победителей назовут в мае.
Екатерина Шимпф
Фото — myslo.ru