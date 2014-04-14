Нужен ли Тюмени музей воинов, спросят у горожан

Музей, который может здесь появиться, будет посвящен участникам не только ВОВ, но и других воин — афганской, чеченской. «Пока концепция еще формируется- память о всех воинах Тюменской области. Мы не можем обойти вниманием столетие Первой мировой войны и даже войны 1812 года. В настоящее время мы ведем переговоры с общественниками», — рассказала Юлия Валерьевна.