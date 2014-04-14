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Нужен ли Тюмени музей воинов, спросят у горожан

14 апреля 2014, 13:15
Рассматривается вопрос о создании на первом этаже музея «Городская Дума» (у моста Влюбленных) музея воинов. Он может появиться в этом здании к маю следующего года, когда будут праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Тюмень

В случае если такое решение будет принято, потесниться придется экспозициям на 1 этаже краеведческого музея.

Как рассказала директор областного департамента культуры Юлия Шакурская, основную базу краеведческого музея планировалось разместить в новом здании музейного комплекса.

«Все знают нашу боль по поводу этого долгостроя. В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу. Когда Владимир Якушев поздравлял работников отрасли с Днем культуры, он заговорил о том, что музейный комплекс будет достраиваться», — напомнила она.

Музей, который может здесь появиться, будет посвящен участникам не только ВОВ, но и других воин — афганской, чеченской. «Пока концепция еще формируется- память о всех воинах Тюменской области. Мы не можем обойти вниманием столетие Первой мировой войны и даже войны 1812 года. В настоящее время мы ведем переговоры с общественниками», — рассказала Юлия Валерьевна.

По ее словам, разговор о том, что этот музей расположиться именно на площадях музея «Городская дума», ведется потому, что рядом находится мемориальный комплекс. Логично, что людям после посещения Вечного огня, возложения цветов, будет удобно сходить в музей.

Но перед тем, как принять такое решение, проведут опрос жителей Тюмени.

Не факт, что открытие Музея воинов обязательно совпадет с вводом нового музейного комплекса, уточнила Юлия Шакурская. «Может быть, мы на время посмотрим правила общежития, ведь дата 70-летия не должна пройти незамеченной. Это должно быть как минимум к маю следующего года», — считает директор департамента культуры.

#Новости#Музеи#Тюмень#Ирина#Общество
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