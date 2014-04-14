Не задержался на воле — зарезал собутыльника

Вечером 13 апреля текущего года в селе Зиново Ялуторовского района распивали алкоголь 25-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, и его 18-летний приятель. Между ними произошел конфликт. Старший из мужчин достал из кармана нож и, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, нанес своему собутыльнику не менее 13 ударов в область шеи, грудной клетки и спины. От полученных ран молодой человек скончался на месте.