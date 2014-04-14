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Не задержался на воле — зарезал собутыльника

14 апреля 2014, 17:34
В Тюменской области 25-летний зек со стажем зарезал своего собутыльника. Мужчине предъявлено обвинение ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Вечером 13 апреля текущего года в селе Зиново Ялуторовского района распивали алкоголь 25-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, и его 18-летний приятель. Между ними произошел конфликт. Старший из мужчин достал из кармана нож и, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, нанес своему собутыльнику не менее 13 ударов в область шеи, грудной клетки и спины. От полученных ран молодой человек скончался на месте.

После совершения убийства мужчина пришел в придорожное кафе, расположенное в 15 километрах от села Зиново, и там во время разговора с работником заведения рассказал о произошедшем.

Отметим, что злоумышленник освободился условно-досрочно от отбытия наказания в виде лишения свободы за разбой меньше месяца назад — 15 марта.

Следователь выясняет все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос о взятии обвиняемого под стражу.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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