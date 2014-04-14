Математик из Голышманово стал лучшим учителем области

Александр рассказывает, что оказался в школе случайно: «С детства я не любил физику; в юности не мог понять, как можно работать в школе; после армии вообще получал другое образование…». Но, придя в школу, понял. что учитель — по-настоящему мужская профессия. «На своем первом уроке понимаешь удивительно много. Тогда понял, что не имею права на ошибку ни в оценках, ни во взаимоотношениях с учениками. Эта профессия требует выдержки, смелости в выражении и отстаивании собственного мнения, принципиальности».