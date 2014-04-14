Математик из Голышманово стал лучшим учителем области

Имена победителей областного конкурса «Педагог года- 2014» назвали в минувшую пятницу на торжественной церемонии, которая прошла в ТГАКиСТ. Награды вручали не только в традиционных номинациях «Мастер года», «Воспитатель года» и «Учитель года», но и в новой — «Педагог-психолог года».
В профессиональном мастерстве в этом году состязались 70 педагогов Тюменской области: 22 учителя, 22 воспитателя, 15 мастеров и впервые — 11 педагогов-психологов, напоминают в областном департаменте образования.
Победу в номинации «Воспитатель года» одержала Вера Чикишева, воспитатель Стрехнинского детского сада Ишимского района. Педагогический стаж воспитательницы — 4 года. «Не мешать ребенку, не вредить — вот главный девиз педагога. Природа удивительна мудра. Она вложила в натуру человека целостный и самодостаточный механизм самостроительства», — уверена Вера Чикишева, чей главный профессиональный принцип — любовь к детям.
В номинации «Педагог-психолог года» лучшей стала Нина Лесникова, педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения города Тобольска. «В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить» — такова любимая цитата этого молодого педагога с семилетним стажем. В номинации «Мастер года» победила Елена Чубукова, преподаватель специальных дисциплин Тобольского многопрофильного техникума. Среди победителей у нее самый большой стаж — 15 лет.
В конкурентной борьбе за право быть лучшим в номинации «Учитель года» победу присудили Александру Смолину, учителю физики и математики Голышмановской школы № 1. В 2009 году он уже принимал участие в конкурсе «Учитель года», тогда он победил в номинации «Лучший молодой учитель Тюменской области».
Педагогический стаж: 7 лет.
Дата рождения: 17 апреля 1983 года.
Любимый афоризм: «Живи здесь и сейчас».
Александр рассказывает, что оказался в школе случайно: «С детства я не любил физику; в юности не мог понять, как можно работать в школе; после армии вообще получал другое образование…». Но, придя в школу, понял. что учитель — по-настоящему мужская профессия. «На своем первом уроке понимаешь удивительно много. Тогда понял, что не имею права на ошибку ни в оценках, ни во взаимоотношениях с учениками. Эта профессия требует выдержки, смелости в выражении и отстаивании собственного мнения, принципиальности».
Главное в профессии учителя, уверен Смолин, — уважать ученика, тогда и он будет уважать педагога, его уроки, предмет, преподаваемый им. «Тогда лишь куча мала при одном слове учителя превратится в учеников».
Заметим, мужчины уже традиционно становятся победителями конкурса в главной номинации. Так, в 2013 году лауреатом всероссийского конкурса стал Дмитрий Новиков, учитель информатики тюменской средней школы, в 2012 году в пятерку финалистов конкурса «Учитель года» Дмитрия Коляденко, учителя физики из Тюмени.
Победители в номинации «Учитель года»: Андрей Любич (учитель истории и обществознания тобольского лицея; третье место), Александр Смолин и Евгений Показаньев (учитель технологии в школе № 70; второе место).
Фото — admtyumen.ru