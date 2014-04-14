Кинорецензия — пропуск в «Синема Парк DeLUXE»

«Фильм заставляет задуматься, о том, что если есть Творец, то каково ему? Этот „хардкорный“ арт-хаус не для нетерпеливых или брезгливых, так как многие образы и сцены будут преследовать вас ещё долгое время. Слишком много и часто зрителю показывают кровь, экскременты, убийства и прочий натурализм», — пишет о фильме «Трудно быть богом» дуэт авторов — Анастасия и Иван.