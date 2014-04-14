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Кинорецензия — пропуск в «Синема Парк DeLUXE»

14 апреля 2014, 17:19
Некоторые фильмы врезаются глубоко в память, другие забываются, как только выходишь из зала. Рассказать о том, чем вам понравилось или не понравилось кино, которое вы недавно посмотрели в кинотеатре, и получить за это билет могут посетители NashGorod.ru. Конкурс кинорецензий интернет-портал проводит совместно с кинотеатром «Синема Парк DeLUXE».
Сюжет
Тюмень

Посмотрели фильм, и решили, что он не стоит потраченных 200-300-500 рублей и двух часов вашего времени? Или, наоборот, считаете, что знакомые и незнакомые проживут жизнь зря, не посмотрев эту ленту? Поделитесь своим мнением с другими тюменцами, и выиграйте приглашение на двоих в «Синема Парк DeLUXE».

Так, недавно возможность бесплатно сходить в кино получили авторы рецензий на фильмы «Трудно быть богом», «Быстрее, чем кролики», «Красавица и чудовище», «Все включено 2» и «Ной».

«Фильм заставляет задуматься, о том, что если есть Творец, то каково ему? Этот „хардкорный“ арт-хаус не для нетерпеливых или брезгливых, так как многие образы и сцены будут преследовать вас ещё долгое время. Слишком много и часто зрителю показывают кровь, экскременты, убийства и прочий натурализм», — пишет о фильме «Трудно быть богом» дуэт авторов — Анастасия и Иван.

А вот что пишет Андрей о ленте «Все включено 2»: «Фильм слишком уж противоречивый. Сразу хочется поставить резко отрицательную оценку, но как-то даже рука не поднимается. И ведь не поймешь почему. Я даже больше скажу — фильм настолько неинтересен, что про него даже нельзя сказать — на один раз…»

Прочитать полные тексты местных кинокритиков, вы можете в разделе «КиноКритик» рубрики «Афиша». Сюда же попадут и ваши мнения о фильмах, когда вы их отправите, заполнив форму.

Требования к рецензиям минимальные: текст должен соответствовать теме, в нем должна присутствовать своя точка зрения, аргументированность, образность изложения, грамотность. Не стоит подменять рецензию пересказом сюжета. Напомним, что рецензия — это развернутый аналитический текст, поэтому его объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.

Делитесь мнениями о фильмах — получайте билеты в кино!

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#Новости#Рецензия#Кино#Конкурсы#Тюмень#Синема Парк#Ирина#Культура
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