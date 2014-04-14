ГИБДД выявляла уличных гонщиков

«Каждую ночь с 23.00 по 4.00 на стоянке ТЦ „ПА-НА-МА“ гоняют, тем самым создают шум глушителями с низким сопротивлением выхлопу (прямоток), установленными на автомобили. Вокруг много частных домов и новостроек-многоэтажек, в которых по ночам отчетливо слышен шум (несмотря на установленные стеклопакеты), а весной, летом и осенью к этому добавляется шум резины, который очень мешает спать. Неоднократно вызывали полицию, писали заявления, но никто не среагировал и даже не вызвал для разъяснения обстоятельств к участковому. Обращения к руководству ТЦ к положительным результатам не привели. Что делать?», — задают вопрос жители Заречного микрорайона.