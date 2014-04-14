ГИБДД выявляла уличных гонщиков

Жалобы на ночной шум из-за несанкционированных гонок на парковках крупных торговых центров поступают довольно часто от жителей областного центра на портал NashGorod.ru и в местную полицию. В минувшие выходные управление ГИБДД провело мероприятие «Вечерний город».
«Каждую ночь с 23.00 по 4.00 на стоянке ТЦ „ПА-НА-МА“ гоняют, тем самым создают шум глушителями с низким сопротивлением выхлопу (прямоток), установленными на автомобили. Вокруг много частных домов и новостроек-многоэтажек, в которых по ночам отчетливо слышен шум (несмотря на установленные стеклопакеты), а весной, летом и осенью к этому добавляется шум резины, который очень мешает спать. Неоднократно вызывали полицию, писали заявления, но никто не среагировал и даже не вызвал для разъяснения обстоятельств к участковому. Обращения к руководству ТЦ к положительным результатам не привели. Что делать?», — задают вопрос жители Заречного микрорайона.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, наряды дорожно-патрульной службы целенаправленно выявляли автомобили с «заниженной» посадкой (то есть с незаконными изменениями в конструкцию транспортного средства), а также с незаконной тонировкой в местах, где обычно собираются молодые люди на автомобилях: у торгового центра «Премьер» и на парковке у тюменского Технопарка.
За время рейда 33 водителя привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку, все они изъявили желание снять ее на месте. 12 водителей наказаны за внесение изменений в конструкцию автомобилей.
«Все привлеченные к ответственности, молодые люди примерно 18-20-ти лет, имеющие автомобили нашего и 86-го регионов. Особенно возмущались владельцы машин с „заниженной“ посадкой, они считают, что ничего не нарушили. А также, что иметь такие машины, как у них, круто и красиво. Но дело не в красоте, конечно, а в поведении водителей таких автомобилей на дороге, которое, зачастую, вызывает справедливые нарекания тюменцев своим неуважением к окружающим участникам движения», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В эти выходные обошлось без несанкционированных гонок. Но проблема остается открытой. В городе нет специально отведенной территории, на которой любители экстрима могли бы «выбросить» свой адреналин. Руководство ГИБДД намерено провести ряд рабочих встреч как с лидерами автосообществ, так и с руководством заинтересованных ведомств с целью поиска путей решения этой проблемы.