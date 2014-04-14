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Две женщины пострадали под колесами авто

14 апреля 2014, 10:41
За минувшие сутки на дорогах области произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек: на переходах сбиты 2 женщины, пьяный водитель въехал в стоящие автомобили, и двое пострадали на двухколесном транспорте.

В третьем часу ночи в селе Нижнепинигино Сорокинского района в поленницу дров въехал мотоцикл «Иж Планета». 18-летний водитель права управления мотоциклом не имеет, у парня рваная рана щеки.

В селе Падун Заводоуковского района опрокинулся мопед «Рига». Мопедом управлял 50-летний мужчина, он получил перелом ноги.

В селе Каскара 34-летний пьяный водитель на автомобиле Lada въехал в стоящие автомобили Great Wall и две Lada. Мужчина на этой же улице уже совершал ДТП год назад, скрылся с места аварии, лишен права управления транспортом, однако это его ничему не научило. Результат — рваная рана губы.

Два пешехода сбиты в Тюмени. На улице Ленина, 22, двигаясь задним ходом на пешеходном переходе автомобиль KIA сбил 78-летнюю бабушку, она получила травму головы. Бабушка шла из церкви, читая молитву и опустив голову, водитель иномарки пыталась припарковаться у храма, не заметила старушку.

На улице Червишевский тракт, 23 Toyota Land Cruiser наехал на пешеходном переходе при повороте направо на 55-летнюю женщину. У пострадавшей тупая травма живота.

Такую печальную статистику минувших суток предоставила пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Будьте осторожны на дорогах, берегите себя и своих близких.

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Женя#Общество
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