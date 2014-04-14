Две женщины пострадали под колесами авто

В третьем часу ночи в селе Нижнепинигино Сорокинского района в поленницу дров въехал мотоцикл «Иж Планета». 18-летний водитель права управления мотоциклом не имеет, у парня рваная рана щеки.
В селе Падун Заводоуковского района опрокинулся мопед «Рига». Мопедом управлял 50-летний мужчина, он получил перелом ноги.
В селе Каскара 34-летний пьяный водитель на автомобиле Lada въехал в стоящие автомобили Great Wall и две Lada. Мужчина на этой же улице уже совершал ДТП год назад, скрылся с места аварии, лишен права управления транспортом, однако это его ничему не научило. Результат — рваная рана губы.
Два пешехода сбиты в Тюмени. На улице Ленина, 22, двигаясь задним ходом на пешеходном переходе автомобиль KIA сбил 78-летнюю бабушку, она получила травму головы. Бабушка шла из церкви, читая молитву и опустив голову, водитель иномарки пыталась припарковаться у храма, не заметила старушку.
На улице Червишевский тракт, 23 Toyota Land Cruiser наехал на пешеходном переходе при повороте направо на 55-летнюю женщину. У пострадавшей тупая травма живота.
Такую печальную статистику минувших суток предоставила пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Будьте осторожны на дорогах, берегите себя и своих близких.