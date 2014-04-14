Две женщины пострадали под колесами авто

В селе Каскара 34-летний пьяный водитель на автомобиле Lada въехал в стоящие автомобили Great Wall и две Lada. Мужчина на этой же улице уже совершал ДТП год назад, скрылся с места аварии, лишен права управления транспортом, однако это его ничему не научило. Результат — рваная рана губы.