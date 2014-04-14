Динозаврику Дени 5 лет. Празднуем вместе!

На празднике, а именно 27 апреля в 13:00, динозаврик подарит призы создателям лучших открыток. Также призы получат и победители лотереи-акции «1000», которая проходит в рамках праздника. Ежедневно при пополнении игровой карты на 1000 рублей в подарок начисляется 1000 игровых баллов, а также возможность получить ценные призы от Дени.