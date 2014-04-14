Динозаврику Дени 5 лет. Празднуем вместе!

Все посетители центра с 6 по 25 апреля могут принести открытки для Дени, сделанные своими руками, и тем самым принять участие в конкурсе. Организаторы не ограничивают детей в творческом исполнении: принимаются работы из любых материалов.
На празднике, а именно 27 апреля в 13:00, динозаврик подарит призы создателям лучших открыток. Также призы получат и победители лотереи-акции «1000», которая проходит в рамках праздника. Ежедневно при пополнении игровой карты на 1000 рублей в подарок начисляется 1000 игровых баллов, а также возможность получить ценные призы от Дени.
На празднике гостей ждет много интересного: веселые герои, шоу мыльных пузырей и, конечно, большой именинный пирог.
Дени ждет ваших открыток, а ДРЦ «Динопланета» — вас в гости ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: ул. Московский тракт, 118, 4 этаж, ТРЦ «Колумб», тел. 51-71-26.