Больше всего тюменцев страдает заболеваниями эндокринной системы

Второе место занимают заболевания системы кровообращения — 437 (14,7%) случаев, на третьем — болезни мочеполовой системы — 307 (10,3%) случаев.
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, почти 50 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию в 2014 году, что составляет 19,8% от общего числа подлежащих диспансеризации.
По результатам осмотров определены группы состояния здоровья. Так, в I группу попали 26% жителей, не имеющих никаких хронических заболеваний, во II -16% вполне трудоспособных, но с какими-либо хроническими заболевания, и III группу здоровья, характерную для пенсионеров и инвалидов составили 58% тюменцев.
В ходе осмотров у граждан впервые выявлено 2 тысячи 968 заболеваний (то есть до диспансеризации не было ни разу обнаружено), в том числе 3 случая туберкулеза, 16 случаев новообразований, из них 5 — злокачественных, 44 случая сахарного диабета.
Узнать подробнее о проведении диспансеризации на территории Тюменской области жители региона могут в медицинской организации по месту жительства, на портале Территория здоровья или позвонив по телефону горячей линии: 8 (3452) 500–203 (с 9:00 до 12:00).
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