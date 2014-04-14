Больше всего тюменцев страдает заболеваниями эндокринной системы

В ходе осмотров у граждан впервые выявлено 2 тысячи 968 заболеваний (то есть до диспансеризации не было ни разу обнаружено), в том числе 3 случая туберкулеза, 16 случаев новообразований, из них 5 — злокачественных, 44 случая сахарного диабета.