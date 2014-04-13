Внучка убила бабушку и поехала играть на автоматах

«В ходе ссоры Фомичева нанесла пожилой женщине несколько ударов по телу, потом оттолкнула ее. Бабушка упала и ударилась головой об батарею. Фомичева ушла на кухню, а когда через некоторое время зашла в комнату, бабушка лежала на полу в том же положении. Внучка подумала, что бабушка умерла, взяла ее за ноги и вытащила в палисадник, инсценировав несчастный случай. После этого, вызвав такси с мобильного телефона бабушки, внучка уехала в Ишим в клуб игровых автоматов, где находилась до 5 утра следующего дня. Потом женщина отправилась в Тюмень», — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Тюменской области.