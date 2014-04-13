Внучка убила бабушку и поехала играть на автоматах

В Тюменской области вынесен приговор 32-летней Т. Фомичевой. Она, до смерти избив родную бабушку, инсценировала несчастный случай, забрала из кошелька старушки деньги и поехала в клуб игровых автоматов. В ближайшие годы женщине будет не до веселья — ее отправили в колонию.
Интернет-портал Nashgorod.ru уже сообщал о преступлении, произошедшем 4 декабря прошлого года в селе Второе Песьяново Ишимского района. Безработная и не имеющая постоянной прописки женщина временно жила у бабушки. В ту ночь Фомичева пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Бабушка стала ее ругать за разгульный образ жизни, и внучке не понравились эти нравоучения. Она стала ругаться с бабушкой, женщины подрались.
«В ходе ссоры Фомичева нанесла пожилой женщине несколько ударов по телу, потом оттолкнула ее. Бабушка упала и ударилась головой об батарею. Фомичева ушла на кухню, а когда через некоторое время зашла в комнату, бабушка лежала на полу в том же положении. Внучка подумала, что бабушка умерла, взяла ее за ноги и вытащила в палисадник, инсценировав несчастный случай. После этого, вызвав такси с мобильного телефона бабушки, внучка уехала в Ишим в клуб игровых автоматов, где находилась до 5 утра следующего дня. Потом женщина отправилась в Тюмень», — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Тюменской области.
Там также отметили, что внучка взяла из кошелька бабушки деньги, которые потратила на приобретение спиртного, оплату такси и билеты.
С учетом всех обстоятельств дела Ишимский районный суд, признав Фомичеву виновной по ч.4 ст.111 и ч.1 ст.158 УК РФ, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 7,5 лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.