В Тюмень приходит настоящая весна

Несмотря на то, что на календаре уже середина апреля, весна в Тюмени до сих пор не спешила вступать в свои права, огорчая то ночным похолоданием, то снегопадами. Но, похоже, природа все-таки сменила гнев на милость, и в ближайшую неделю в нашем городе значительно потеплеет.
Уже сегодня в Тюмени солнечно и вполне тепло — 5 градусов тепла. Ветер дует с запада со скоростью до 4 м/с. Погода в понедельник днем будет мало чем отличаться от воскресной: те же +5 градусов и западный ветер. Однако в ночные часы возможно похолодание до -3.
Как обещают виртуальные синоптики на сайте Gismeteo.ru, со вторника в нашем городе начнется стремительное потепление. 15 апреля будет +7 градусов, 17 апреля — уже +10, а в пятницу, 18 апреля — и вовсе +13. И хотя по ночам столбик термометра будет возвращаться к минусовым отметкам, в дневные часы будет тепло и комфортно. Потепление в нашем городе будет сопровождаться юго-западным ветром, скорость которого не превысит 3 м/с.
При этом синоптики прогнозируют в Тюмени солнечную погоду без осадков вплоть до субботы, 19 апреля.