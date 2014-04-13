В Тюмень приходит настоящая весна

Как обещают виртуальные синоптики на сайте Gismeteo.ru, со вторника в нашем городе начнется стремительное потепление. 15 апреля будет +7 градусов, 17 апреля — уже +10, а в пятницу, 18 апреля — и вовсе +13. И хотя по ночам столбик термометра будет возвращаться к минусовым отметкам, в дневные часы будет тепло и комфортно. Потепление в нашем городе будет сопровождаться юго-западным ветром, скорость которого не превысит 3 м/с.