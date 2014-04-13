Тюменцы не побоялись проверить свою грамотность

Так, например, студентка филологического факультета ТюмГУ Анастасия Базарбаева считает присутствие на «Тотальном диктанте» своим долгом. «Я поступила на филологический факультет, и для меня вполне логично желание проверить свои силы. Я хочу понять для чего вообще учусь, есть ли у меня достойные знания, которые я могу проявить в своей области, — рассказывает Настя. — Конечно, я надеюсь, что написала хорошо. Читали так, что всё было понятно. К тому же я совершенно не волновалась».