Тюменцы не побоялись проверить свою грамотность

12 апреля в два часа дня в 401 аудитории первого корпуса ТюмГУ Владимир Орёл принял на себя роль диктора «Тотального диктанта». Мне посчастливилось слышать его диктовку собственными ушами, ровно как и наблюдать за крупнейшим событием мира грамотности.
13:00. За час до «Тотального»
Главный корпус Тюменского госуниверситета постепенно наполняется людьми. Все тяжело дыша поднимаются на 4 этаж. «Вы можете пройти в 321 аудиторию, это ниже» — сообщает девушка-волонтёр уже дошедшим до 4 этажа участникам. Рядом с комнатой 401 небольшое скопление народа. Никто спускаться не хочет. Удивляет, какие разные люди пришли писать «Тотальный диктант». Тут и жизнерадостные студенты, что-то активно обсуждающие между собой, и бойкие женщины за 50, пришедшие с семьями, и солидного вида мужчины, молча стоящие у стены. К половине второго пришедшие начали требовать пустить их в аудиторию, однако произошло это на 15 минут позже.
13:45. Скоро начнется
Двери отворились. В огромную с высокими потолками аудиторию ворвался поток грамотного народа. «Занимайте сначала передние ряды, — громко сказал один из организаторов проекта. — Оставьте задние парты для припозднившихся». К великому сожалению припозднившихся уже через 3 минуты мест в аудитории не было. Всех опоздавших проводили в другие, свободные кабинеты, предназначенные для «Тотального диктанта».
Всё улажено — все уселись. Включили проектор, и на белом экране возникла инструкция по заполнению листка-участника (на нём и писали сам диктант). Настоящим именем можно было не называться, эта информация явно поубавила волнения среди пишущих. Инструкции сменило видеоприветствие писателя Алексея Иванова, автора текста «Тотального диктанта». «Самое главное — не бойтесь. Давайте жить по олимпийскому принципу: главное не победа, главное — участие», — сказал он и начал читать своё творение — «Поезд и люди».
14:00. Вот и оно
Когда голос Алексея Иванова стих, зазвучал голоса Владимира Орла. «Чусовская — Тагил… Солнечный поезд» — начал он медленно, громко, но без микрофона. Принцип чтения был таков: сначала читается всё предложение целиком, затем — оно же по частям, потом — снова целиком. Так каждый имел возможность успеть за диктующим. Тишину в аудитории нарушал только «диктатор», звук пишущих ручек да просьбы «помедленнее» и «повторите».
Как оказывается интересно наблюдать за людьми… Вот девочка лет 12 сидит и строчит рядом с мамой. Вот преклонных лет мужчина подсматривает в листок соседа, скорее всего, они друзья. На передних рядах исключительно взрослые люди: они активно переспрашивают, просят говорить то громче, то медленнее. На «галёрке» одна молодёжь — их студенческое или школьное настоящее даёт о себе знать. Вокруг много прессы, в основном телевидение.
Интересно, представителей СМИ привлекает исключительно ТюмГУ? Напомню, площадок проведения «Тотального диктанта» было много: Тюменская областная дума, администрация Тюмени, учебно-инновационный центр «Восток», институт психологии и педагогики ТюмГУ, школа № 3, управы Центрального, Ленинского, Восточного и Калининского административных округов и даже Западно-Сибирский банк «Сбербанка России»!
В общем, для удобства горожан было сделано многое. Некоторые могли просто выйти из дома за хлебом и попасть на «Тотальный диктант». Собственно почти это и произошло с девушкой Риммой, девятиклассницей, которую я встретила ещё до начала диктанта. Римма рассказала, что забрела сюда почти случайно — подружки позвали. Позвонили буквально за час до начала диктанта, вот она и пришла.
Однако писать Тотальный диктант оказалось отнюдь не так просто, как попасть на него. Некоторые предложения были особенно трудны. Одно такое, про «дембелей», Владимир Васильевич диктовал раз 10. Но несмотря на это «Тотальный диктант» был написан.
Всё кончено
Завершился «Тотальный диктант» — событие, объединившее под знаменем русского языка более пятидесяти тысяч человек из 45 стран мира.
Двери аудитории снова распахнулись. Люди начали медленно освобождать свои места. Что они чувствуют после окончания? На что надеются? Зачем вообще пришли писать «Тотальный диктант»? У каждого свои причины и ожидания.
Так, например, студентка филологического факультета ТюмГУ Анастасия Базарбаева считает присутствие на «Тотальном диктанте» своим долгом. «Я поступила на филологический факультет, и для меня вполне логично желание проверить свои силы. Я хочу понять для чего вообще учусь, есть ли у меня достойные знания, которые я могу проявить в своей области, — рассказывает Настя. — Конечно, я надеюсь, что написала хорошо. Читали так, что всё было понятно. К тому же я совершенно не волновалась».
Иной взгляд имеют взрослые, уже работающие люди. " Это очень интересно — проверить свою грамотность», — говорит Галина Рачихина. Сейчас со школой её связывает только профессия — Галина Ивановна преподаватель английского языка.
«Я в себе уверена, — продолжает она. — О местах, в которых ошибалась, уже спросила, надеюсь, однотипные ошибки посчитают за одну. Сомневаюсь в правильности пунктуации, она была очень сложная. Хотя… если оценивать будут по школьной программе — 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, то у меня выйдет 4. Это будет значить, что надо повторить правила. Человек должен быть грамотным. Родной язык надо знать».
Вера Малова
Фото с официального сайта Тотального диктанта totaldict.ru