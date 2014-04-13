На улице Газовиков столкнулись три автомобиля

Около девяти часов утра в Тюмени на улице Газовиков в районе дома № 57 столкнулись три автомобиля: Mitsubishi, Toyota и Chery. «Предварительно, водитель иномарки не пропустил встречный транспорт, поворачивая налево», — сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, не уточняя марки машины. В аварии пострадали двое пассажиров Chery, у обоих молодых людей сотрясение головного мозга.
Еще одна авария с пострадавшими произошла в Тюмени ночью на улице П. Артамонова. Там столкнулись Nissan и ВАЗ-2106. Предварительно, водитель внедорожника не уступил дорогу «Жигулям». 21-летний водитель «шестерки» получил перелом ребер.
45-летний пешеход погиб на автодороге Тюмень-Утешево, он сбит автомобилем ВАЗ21124. Пешеход шел вдоль проезжей части в пятом часу утра. 18-летний водитель «Лады» не заметил в темноте человека. Стаж водителя за рулем шесть месяцев. Молодой человек также пострадал в ДТП, он получил порезы лица, рану уха и ссадины рук.
В Ишиме в шестом часу утра столкнулись две «Лады». Причина ДТП — нарушение правил дистанции. 57-летний водитель одной из машин получил перелом позвоночника.
На пешеходном переходе в Тобольске тяжелую травму получила 78-летняя женщина, она сбита «Ладой» седьмой модели. У пострадавшей бабушки перелом бедра и черепно-мозговая травма.