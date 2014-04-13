На улице Газовиков столкнулись три автомобиля

45-летний пешеход погиб на автодороге Тюмень-Утешево, он сбит автомобилем ВАЗ21124. Пешеход шел вдоль проезжей части в пятом часу утра. 18-летний водитель «Лады» не заметил в темноте человека. Стаж водителя за рулем шесть месяцев. Молодой человек также пострадал в ДТП, он получил порезы лица, рану уха и ссадины рук.