Житель Тобольска признался в двух убийствах

По его словам, он встретился с потерпевшим, чтобы разобраться с ним из-за того, что он обижает свою мать. Место для разговора выбрал возле дамбы, расположенной в подгорной части города Тобольска. В ночь на 16 февраля 2014 года, пьяный обвиняемый достал из кармана нож и нанес им не менее 18 ударов в область шеи и тела молодому человеку. От полученных ранений последний скончался на месте. Тело убитого он оттащил к заброшенным дачам и засыпал снегом. После чего, сел в автомобиль, в котором его ждал шурин потерпевшего и скрылся с места преступления.