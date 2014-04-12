Житель Тобольска признался в двух убийствах

4 апреля в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы города Тобольска о безвестном исчезновении ее 30 — летнего сына, который 2 апреля ушел из дома и не вернулся.
Следственный отдел по городу Тобольску следственного управления СК по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий 25-летний знакомый убитого признался в совершенном преступлении и указал следователям место, где спрятал тело.
Затем обвиняемый признался еще в одном убийстве. Жертвой преступления стал 29-летний житель города Тобольска, который числился без вести пропавшим с 16 февраля 2014 года. Мужчина указал следователям место, где было спрятано тело, а также рассказал об обстоятельствах и мотивах совершенного им преступления.
По его словам, он встретился с потерпевшим, чтобы разобраться с ним из-за того, что он обижает свою мать. Место для разговора выбрал возле дамбы, расположенной в подгорной части города Тобольска. В ночь на 16 февраля 2014 года, пьяный обвиняемый достал из кармана нож и нанес им не менее 18 ударов в область шеи и тела молодому человеку. От полученных ранений последний скончался на месте. Тело убитого он оттащил к заброшенным дачам и засыпал снегом. После чего, сел в автомобиль, в котором его ждал шурин потерпевшего и скрылся с места преступления.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве 29-летнего жителя города Тобольска по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В настоящее время шурин погибшего объявлен в розыск для проведения проверки его на причастность к совершению убийства, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.