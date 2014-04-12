«Тотальный диктант» напишут в субботу

Ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет в Тюменской области в субботу, 12 апреля. Принять участие в ней могут все желающие.
Стоит отметить, что в Тюмени «Тотальный диктант» пройдет в четвертый раз. Ежегодно количество участников акции увеличивается. В 2011 году диктант написало около 100 человек, в 2013 году число участников увеличилось в шесть раз и составило более 600 человек. Но на пятерки диктант в прошлом году написали только 4 человека.
Акция по проверке грамотности будет проходить в Тюмени на 11 площадках. Среди открытых площадок — корпуса № 1 (Республики, 9) и № 16 (проезд 9 Мая, 5) ТюмГУ, учебно-инновационный центр «Восток» (Республики, 159), школа № 3 (Кемеровская, 1б).
Напомним также, что в этом году диктант пройдет в Ишиме и Тобольске. Правила орфографии и пунктуации вспомнят студенты педагогических специальностей Тюменского государственного университета, Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева и Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова. Кроме того, диктант напишут более 900 педагогов Тюменской области. Как отмечают учителя, участие в акции — это проявление их активной педагогической позиции, поддержка образовательного проекта, а также возможность показать пример подрастающему поколению, сообщает пресс-центр областного департамента образования и науки.
Подробную информацию об образовательной акции можно узнать на сайте totaldict.ru. Начало диктанта в 14.00 часов.
Трансляцию того, как проходит «Тотальный диктант» в разных уголках России и не только, ведут добровольцы-корреспонденты и фотографы на сайте «Русского репортера» http://24.rusrep.ru/dossier/pub_point/russkij-yazyik-24/ . Проект «Русский язык-24» — это один день из жизни русскоговорящих людей более чем в 100 городах России и мира, которые придут 12 апреля писать Тотальный диктант.
Фото участника проекта «Русский язык-24» Каролины Рябинкиной