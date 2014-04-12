«Тотальный диктант» напишут в субботу

Стоит отметить, что в Тюмени «Тотальный диктант» пройдет в четвертый раз. Ежегодно количество участников акции увеличивается. В 2011 году диктант написало около 100 человек, в 2013 году число участников увеличилось в шесть раз и составило более 600 человек. Но на пятерки диктант в прошлом году написали только 4 человека.