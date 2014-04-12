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Среди гостей кинопремьеры разыграют билет на поезд до Владивостока

12 апреля 2014, 15:40
Новинка кинопроката «Скорый «Москва — Россия» прибудет 17 апреля в 19:30 на платформу мультиплекса «Киномечта».
Сюжет
Тюмень

Этот российский фильм — история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной России-матушке… Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней — по причинам, которые они тщательно скрывают друг от друга.

В рамках выхода фильма в прокат в мультиплексе «Киномечта» состоится закрытая VIP-презентация. Попасть на нее можно по пригласительным билетам, которые разыгрываются на волнах тюменских радиостанций и в группах мультиплекса на страницах соцсетей.

На презентации киноманов ждет юмор от тюменских стендаперов на тему путешествий, поездов. Также на церемонии все гости смогут познакомиться с тюменскими звездами YouTube, получить памятный автограф и еще раз насладиться их роликами.

На этом сюрпризы и интересности не закончатся. Особую атмосферу презентации предадут коктейли от одного из лучших городских барменов, а также памятные подарочки от «Киномечты».

Но не только гости презентации получат подарки….. сразу после презентации состоится просмотр фильма и у одного счастливчика, купившего билет на просмотр, есть уникальная возможность выиграть бесплатный билет на поезд «Москва-Владивосток» и совершить путешествие благодаря спонсору показа — компании «ПремьерАвиа».

Слушайте радио и приходите на просмотр фильма в мультиплекс «Киномечта». Забронировать и купить билеты на просмотр можно на сайте www.kinomechta.com или по телефону 51-71-24.

#Новости#Кино#Тюмень#КиноМечта#Премьера#Ирина#Культура
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