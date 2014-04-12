Среди гостей кинопремьеры разыграют билет на поезд до Владивостока

Этот российский фильм — история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной России-матушке… Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней — по причинам, которые они тщательно скрывают друг от друга.