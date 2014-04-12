Портрет Юрия Эрвье — на борту «Боинга»

«Боинг» с именем и портретом Юрия Эрвье на борту появился в авиакомпании «Ямал». Самолёт имени легендарного геолога будет совершать рейсы из Тюмени в Москву, Новый Уренгой и за рубеж России.

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