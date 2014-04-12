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Портрет Юрия Эрвье — на борту «Боинга»

12 апреля 2014, 18:50
«Боинг» с именем и портретом Юрия Эрвье на борту появился в авиакомпании «Ямал». Самолёт имени легендарного геолога будет совершать рейсы из Тюмени в Москву, Новый Уренгой и за рубеж России.
Сюжет
Тюмень

Имя героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии, основателя и первого руководителя главного тюменского производственного геологического управления — Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье было присвоено самолёту авиакомпании «Ямал», сообщает пресс-служба «СибНАЦ».

«Боинг» с именем и портретом Юрия Эрвье на борту появился в аэропорту «Рощино» накануне 105-летнего юбилея знаменитого геолога. Предложение назвать самолёт именем первого руководителя Главка выдвинул региональный совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеология имени Ю. Г. Эрвье.

#Новости#Авиакомпания Ямал#Тюмень#Авиация#Ирина#Общество
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