Портрет Юрия Эрвье — на борту «Боинга»

Имя героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии, основателя и первого руководителя главного тюменского производственного геологического управления — Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье было присвоено самолёту авиакомпании «Ямал», сообщает пресс-служба «СибНАЦ».
«Боинг» с именем и портретом Юрия Эрвье на борту появился в аэропорту «Рощино» накануне 105-летнего юбилея знаменитого геолога. Предложение назвать самолёт именем первого руководителя Главка выдвинул региональный совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеология имени Ю. Г. Эрвье.