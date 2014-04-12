Накажет ли ГИБДД хама на Skoda?

Кроме того, на автомобиле ПДД нарушал молодой человек 31-года, у него 67 нарушений правил за всю его водительскую карьеру, правда, вот уже год он ездит без наказаний. В 2006 году он лишался права управления транспортом на 36 месяцев, за тот же год имеются неоплаченные штрафы. Сотрудники ГИБДД вызывают этого водителя для опроса. Может именно он зафиксирован на видеоролике, вызвавшем столько большой общественный резонанс.