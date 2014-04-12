Накажет ли ГИБДД хама на Skoda?

Водитель Skoda провоцировал аварийные ситуации, а потом «мстил» не пропустившим его автомобилистам. С просьбой принять меры к опасному водителю в ГИБДД обратились возмущенные тюменцы.
Владелица автомобиля Skoda — женщина, у которой нет водительского удостоверения. Она отказалась сообщать инспекторам, что за мужчина находится за рулем и нарушает правила дорожного движения.
За иномаркой числится 13 нарушений ПДД, зафиксированных автоматическими комплексами видеофиксации, в большей части это превышение скоростного режима.
Кроме того, на автомобиле ПДД нарушал молодой человек 31-года, у него 67 нарушений правил за всю его водительскую карьеру, правда, вот уже год он ездит без наказаний. В 2006 году он лишался права управления транспортом на 36 месяцев, за тот же год имеются неоплаченные штрафы. Сотрудники ГИБДД вызывают этого водителя для опроса. Может именно он зафиксирован на видеоролике, вызвавшем столько большой общественный резонанс.
В настоящее время Управлением ГИБДД области проводится проверка по обращению, опрошены заявитель, автор видеоролика, водитель автомобиля «Дэу Матиз» и владелица автомобиля Skoda, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Тюменской области.