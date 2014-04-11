Юные фигуристы поборются за Кубок Тюменской области

Напомним, свою деятельность тюменская федерация фигурного катания начала в 2005 году. Совсем скоро, в 2015 году, эта общественная организация отметит свой десятилетний юбилей. Тюмень не раз становилась местом проведения важных в масштабах страны турниров, а воспитанники тюменской школы принимали участие в финальных этапах всероссийских соревнований. Вот и соревнования на Кубок Тюменской области давно уже стали традиционными и постепенно завоевывают популярность среди представителей других городов.