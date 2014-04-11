Возраст участников программы «Земский доктор» могут увеличить

По программе «Земский доктор» каждый врач, который согласится переехать работать в сельскую местность на пять лет, получит 1 миллион рублей в качестве стимулирующей выплаты. Изначально программа должна была действовать в 2011–2012 годы, но затем сроки ее реализации продлили. За это время на работу в российские села устроилось около 12 тысяч медиков, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Все очень активно просят ее расширить до более зрелого возраста, тем более что по критериям Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются лица до 45 лет. С учетом того, что у нас продолжительность жизни растет, мне кажется, это было бы неплохо. В этом случае на село могли бы приехать более опытные врачи», — сказал Дмитрий Медведев во время рабочего совещания.
Минфин обещает выяснить, во сколько обойдется бюджету расширение программы. Медведев предположил, что это вряд ли будут «очень большие деньги», поскольку программа еще не исчерпала заявленные на нее средства, пишет pharmpersonal.ru.
Фото: lib-lagoona.ru