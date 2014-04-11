Возраст участников программы «Земский доктор» могут увеличить

«Все очень активно просят ее расширить до более зрелого возраста, тем более что по критериям Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются лица до 45 лет. С учетом того, что у нас продолжительность жизни растет, мне кажется, это было бы неплохо. В этом случае на село могли бы приехать более опытные врачи», — сказал Дмитрий Медведев во время рабочего совещания.