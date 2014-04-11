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В тюменских школах пройдут уроки добра

11 апреля 2014, 16:17
В десяти детских учебных заведениях Тюмени состоятся уроки по ответственному отношению к домашним животным. Мероприятие пройдет в рамках Программы регулирования численности бездомных животных.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Общество защиты животных», программа включает работа с владельцами домашних животных, городской средой и самими животными.

Проект, предложенный общественностью и поддержанный в этом году городскими чиновниками, направлен на то, чтобы новые бездомные животные не появлялись, а уже существующие постепенно нашли свой дом. Для этого проводятся мероприятия по просвещению жителей в области грамотного и ответственного содержания домашних питомцев.

Первые десять уроков — своеобразная акция по привлечению внимания к проблеме и к возможностям ее решения. В дальнейшем будет решаться вопрос по организации постоянных уроков во всех школах города.

Занятия пройдут с 14 по 25 апреля, первое состоится в помещении Тюменского областного общественного детского движения «Чир» по улице 50 лет октября, 60/4, где содержатся бывшие бездомные животные, причем большинство их них — экзотические. Начало в 13 часов. Уроки в дальнейшем будут проводиться и на базе приюта для собак и кошек «Лучший друг».

Уроки будут проводиться общественным детским движением «Чир», Обществом защиты животных, молодежным движением Green helpers.

Фото: picsfab.com

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