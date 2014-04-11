В тюменских школах пройдут уроки добра

Проект, предложенный общественностью и поддержанный в этом году городскими чиновниками, направлен на то, чтобы новые бездомные животные не появлялись, а уже существующие постепенно нашли свой дом. Для этого проводятся мероприятия по просвещению жителей в области грамотного и ответственного содержания домашних питомцев.