В тюменских школах пройдут уроки добра

Как сообщает пресс-служба «Общество защиты животных», программа включает работа с владельцами домашних животных, городской средой и самими животными.
Проект, предложенный общественностью и поддержанный в этом году городскими чиновниками, направлен на то, чтобы новые бездомные животные не появлялись, а уже существующие постепенно нашли свой дом. Для этого проводятся мероприятия по просвещению жителей в области грамотного и ответственного содержания домашних питомцев.
Первые десять уроков — своеобразная акция по привлечению внимания к проблеме и к возможностям ее решения. В дальнейшем будет решаться вопрос по организации постоянных уроков во всех школах города.
Занятия пройдут с 14 по 25 апреля, первое состоится в помещении Тюменского областного общественного детского движения «Чир» по улице 50 лет октября, 60/4, где содержатся бывшие бездомные животные, причем большинство их них — экзотические. Начало в 13 часов. Уроки в дальнейшем будут проводиться и на базе приюта для собак и кошек «Лучший друг».
Уроки будут проводиться общественным детским движением «Чир», Обществом защиты животных, молодежным движением Green helpers.
Фото: picsfab.com