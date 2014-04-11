В частных клиниках растет спрос на урологов

Данные оценки включают в себя три составляющие, на которые обычно делят рынок платных медуслуг в России: кассовые платежи медицинским учреждениям (или коммерческая медицина), рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) и теневой сектор. При этом на сегмент коммерческой медицины приходится более половины от общего объема рынка частной медицины в России, сообщает pharmpersonal.ru.