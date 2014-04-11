В частных клиниках растет спрос на урологов

По итогам 2013 года объем рынка платных медицинских услуг в России достиг отметки в 460 миллиардов рублей, а по некоторым экспертным оценкам — 600 миллиардов, согласно выводам исследования РБК.research «Российский рынок частной медицины 2014».
Данные оценки включают в себя три составляющие, на которые обычно делят рынок платных медуслуг в России: кассовые платежи медицинским учреждениям (или коммерческая медицина), рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) и теневой сектор. При этом на сегмент коммерческой медицины приходится более половины от общего объема рынка частной медицины в России, сообщает pharmpersonal.ru.
В целом же, по оценкам экспертов, рынок платных медицинских услуг в ближайшее время сохранит высокий темп роста порядка 9–13% в год, что выше уровня прогнозируемой инфляции.
Частные медицинские клиники активнее всего сегодня развиваются в области стоматологии, урологии, гинекологии и офтальмологии, указывают эксперты. А это значит, что спрос на стоматологов, урологов, гинекологов и офтальмологов продолжит расти.
Как отмечают консультанты кадрового агентства «КАУС-Медицина», сегодня наиболее востребованы врачи- гинекологи, владеющие современными методами диагностики и лечения, такими как гистероскопия, лазеротерапия и криотерапия при патологии шейки матки. Среди урологов велика потребность в специалистах, ведущих смешанный прием по урологии и андрологии, а включение приема по сексопатологии существенно увеличивает заработную плату данных специалистов. Востребованы также врачи-урологи, владеющие малоинвазивными методиками, в частности лапароскопией.
Активно осваивается частными медучреждениями и сегмент диагностических медицинских слуг, в том числе лабораторная диагностика, что отражается на востребованности врачей-лаборантов, врачей-рентгенологов, врачей УЗД.
Наиболее востребованными среди врачей данного профиля являются врачи УЗД с углубленной специализацией по диагностике заболеваний определенных органов и систем, например, УЗИ сердца, сосудов (артерии, вены), суставов, нейросонография, а также УЗИ в педиатрии. Высоко ценятся на рынке труда врачи-рентгенологи, выполняющие МРТ и КТ исследования.
Фото: pomnipro.ru