Тюменцы советуют, участковые прислушиваются

В среду, 9 апреля, начальники участковых встретились с тюменцами, живущими на территории облуживания отдела полиции № 1. В основном активные горожане приходили к полицейским с различными предложениями по улучшению эффективности работы и взаимодействия. Отряд ДНД, дислоцирующийся на территории первого отдела полиции, отправил своих делегатов для того, чтобы обсудить схему их патрулирования и включить в маршрут новые объекты, появившиеся на территории. Также дружинники обсудили и население, за благополучие которого, по их мнению, они несут не меньшую ответственность, чем полицейские.