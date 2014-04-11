Тюменцы советуют, участковые прислушиваются

Тюменцы не упустили шанса пообщаться с начальником участковых уполномоченных УМВД по Тюменской области Александром Приходько и его коллегой из городского управления МВД Вячеславом Гаспаровым. Напомним, они три дня — 9, 10 и 12 апреля — проводят прием граждан в разных районах города.
В среду, 9 апреля, начальники участковых встретились с тюменцами, живущими на территории облуживания отдела полиции № 1. В основном активные горожане приходили к полицейским с различными предложениями по улучшению эффективности работы и взаимодействия. Отряд ДНД, дислоцирующийся на территории первого отдела полиции, отправил своих делегатов для того, чтобы обсудить схему их патрулирования и включить в маршрут новые объекты, появившиеся на территории. Также дружинники обсудили и население, за благополучие которого, по их мнению, они несут не меньшую ответственность, чем полицейские.
Одна тюменка пришла, чтобы проанализировать маршрут передвижения экипажей комплексных сил полиции, патрулирующих территорию в ночное время.
«Естественно, начальники участковых прислушались к поступающим сведениям, учитывая, что порой население, проживающее на участке, более точно знает существующие проблемы и может помочь эффективнее организовать работу. К такой форме работы полицейские всегда активно призывают горожан», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Несколько граждан пришли специально, чтобы поблагодарить участковых за работу и оказанную помощь. 10 апреля две жительницы похвалили участкового седьмого отдела полиции Алексея Морозова за работу как с молодежью, так и с неблагополучными гражданами.
Завтра, в субботу, будет проведен еще один прием на территории четвертого отдела полиции по адресу Харьковская, 1. Со своими предложениями, вопросами и пожеланиями вы можете прийти с 11.00 до 13.00.