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Тюменских педиатров научат лечить детей

11 апреля 2014, 16:14
Известные московские педиатры выступят на семинаре детских офтальмологов, ревматологов и кардиологов в Тюмени 12 апреля. В рамках встречи состоится мастер-класс, на котором ведущие ученые дадут практические рекомендации детским врачам.
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Тюмень

Тюменским врачам расскажут о новых возможностях лечения увеита (прим. воспаление сосудистой оболочки глаза, являющееся частой причиной слабовидения и слепоты) и его взаимосвязи с кардиоревматологической патологией у детей. Планируется, что семинар посетят около 50 детских кардиоревматологов и окулистов из Тюмени.

«Сегодня нельзя ограничиваться рамками только своей специализации, потому что лечение любого заболевания оказывает воздействие на все системы организма. Чтобы хорошо лечить, нужно хорошо разбираться во всем, — рассказывает главный детский кардиолог департамента здравоохранения Тюмени Татьяна Чернышева. — Вместе с ведущими педиатрами России мы обсудим самые важные проблемы в педиатрии, напомним врачам о том, в каких случаях необходима срочная диагностика. Кроме этого, мы поговорим о таком заболевании, как ювенальный ревматоидный артрит (прим. хроническое воспалительное заболевание суставов). В Тюмени им страдают 117 детей, 10 из них сегодня получают дорогостоящее лечение».

Как сообщает пресс-служба кардиоцентра, научные встречи педиатров проходят ежегодно и призваны объединить опыт лечения и диагностики детей и молодежи. В 2013 году кардиологи и терапевты обсуждали проблемы здоровья призывников.

Фото: tuddebt.ucoz.ru

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