Тюменских педиатров научат лечить детей

«Сегодня нельзя ограничиваться рамками только своей специализации, потому что лечение любого заболевания оказывает воздействие на все системы организма. Чтобы хорошо лечить, нужно хорошо разбираться во всем, — рассказывает главный детский кардиолог департамента здравоохранения Тюмени Татьяна Чернышева. — Вместе с ведущими педиатрами России мы обсудим самые важные проблемы в педиатрии, напомним врачам о том, в каких случаях необходима срочная диагностика. Кроме этого, мы поговорим о таком заболевании, как ювенальный ревматоидный артрит (прим. хроническое воспалительное заболевание суставов). В Тюмени им страдают 117 детей, 10 из них сегодня получают дорогостоящее лечение».