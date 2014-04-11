Тюменские работники вредного производства могут отправиться в Крым

«Мы же оказываем содействие для граждан, задействованных на вредных производствах. В рамках финансирования предупредительных мер, тюменцы могут получить санаторно-курортную путевку в Крым через предприятие за счет наших средств. Мы эти путевки готовы оплачивать, если работодатель проявит инициативу и интерес», — сказал он и добавил, что Фонд социального страхования уже готов принимать заявки.