Тюменские работники вредного производства могут отправиться в Крым

Как рассказал на заседании Тюменской областной думы начальник регионального отделения Фонда социального страхования РФ Алексей Косенков, обеспечением путевок для льготных категорий граждан занимается департамент социального развития Тюменской области.
«Мы же оказываем содействие для граждан, задействованных на вредных производствах. В рамках финансирования предупредительных мер, тюменцы могут получить санаторно-курортную путевку в Крым через предприятие за счет наших средств. Мы эти путевки готовы оплачивать, если работодатель проявит инициативу и интерес», — сказал он и добавил, что Фонд социального страхования уже готов принимать заявки.
Кроме этого, на заседании обсуждали вопрос денежной компенсации работникам по больничным листам. Руководители предприятий жалуются, что идет задержка средств.
Как отметил Алексей Косенков, примерно 90% предприятий ожидают компенсации в течение одного месяца. «А по регламенту мы можем до трех месяцев проводить проверку, но мы укладываемся в более короткие сроки, — подчеркнул он. — К сожалению, объемы большие, поэтому так и происходит».
Фото: global-standards.com.ua